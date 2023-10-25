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娛樂
2023-10-25 11:30:22

外媒指76歲侯孝賢患腦退化症退休 《刺客聶隱娘》或成最後執導作

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在國際影壇屢獲殊榮的候孝賢傳因腦退化症

在國際影壇屢獲殊榮的候孝賢傳因腦退化症而被逼退休。

憑《悲情城市》揚威國際的76歲台灣名導侯孝賢，據報指因患腦退化症(dementi, 認知障礙症或失智症)，終結導演生涯。外媒IndieWire報道指出，侯孝賢舊作《童年往事》前日(23)於倫敦花園影院舉行放映會，電影學者Tony Rayns公布侯導退休的消息。其後媒體向侯導相熟朋友及電影策展人George Crosthwait求證，他回應指，侯孝賢肯定不會再工作了。相信候孝賢無緣為籌備中的新作《舒蘭河上》及《我將前往的遠方》執導，2015 年由舒淇主演的《刺客聶隱娘》或成為他人生最後一部導演作品。

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侯孝賢執導、梁朝偉主演的《悲情城市》獲威尼斯影展金獅獎。 由舒淇主演的《刺客聶隱娘》或成候孝賢導演的最後執導電影。

傳台灣工作室已停業

不過，候孝賢仍有為合作多年的美指黃文英的首部執導長片《車頂上的玄天上帝》擔任監製，由林依晨、周渝民、阮經天等合演，獲選今年金馬影展開幕片。報道亦指其實侯導引退的消息，已是行內的公開的秘密，其位於台北的工作室已停業兼遣散員工，只是未過向外公布，目前侯孝賢和其家人亦未有公開宣布其健康狀況。

侯孝賢縱橫影壇數十年，在國際影壇屢獲殊榮，曾榮獲三屆金馬獎最佳導演獎，1989年憑《悲情城市》榮膺第46屆威尼斯影展金獅獎，《悲情城市》是侯導的代表作之一，當年曾想邀梁朝偉擔任男主角，惟偉仔不懂台語，結果將角色變啞。1993年侯導憑《戲夢人生》獲第46屆康城影展評審團獎，2015年憑《刺客聶隱娘》獲第68屆康城影展最佳導演。

 

 

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