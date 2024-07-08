外籍妻Katy相隔一年再懷孕 宋仲基二度當爸

韓國39歲男星宋仲基，其40歲外籍妻子Katy Louise Saunders，今日傳出再度有喜，懷上第二個孩子，現正開始產前護理，為分娩做準備。兩人又急不及待向家人和朋友分享這個喜訊。

宋仲基和Katy，於2021年透過朋友介紹而認識，之後發展成為戀人。宋仲基於2022年12月公布戀情，並於隔年宣布Katy懷孕。宋仲基當時曾表示：「我以誓未來會與Katy，一起度過每天的生活，我們珍惜彼此，有她在身邊支持我，我願意與她分享寶貴的時光。」宋仲基又稱太丸有一顆善良的心，過著自己的生活。