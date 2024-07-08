外籍妻Katy相隔一年再懷孕 宋仲基二度當爸

韓國39歲男星宋仲基，其40歲外籍妻子Katy Louise Saunders，今日傳出再度有喜，懷上第二個孩子，現正開始產前護理，為分娩做準備。兩人又急不及待向家人和朋友分享這個喜訊。
宋仲基和Katy，於2021年透過朋友介紹而認識，之後發展成為戀人。宋仲基於2022年12月公布戀情，並於隔年宣布Katy懷孕。宋仲基當時曾表示：「我以誓未來會與Katy，一起度過每天的生活，我們珍惜彼此，有她在身邊支持我，我願意與她分享寶貴的時光。」宋仲基又稱太丸有一顆善良的心，過著自己的生活。
去年6月，兩人迎來他們第一位兒子，Katy一年後再懷上第二個孩子，他們的朋友及fans，均替宋仲基有個幸福家庭感到高興。韓媒稱，疫情期間宋仲基和Katy在義大利逗留期間，迎來了他們的第一個孩子。由於Katy現一直留在韓國，fans對她將在哪個國家生下第二位孩子愈來愈感興趣。因為宋仲基曾帶著懷孕的妻子Katy，前往對方家鄉羅馬安胎。期間他在海外為電影進行拍攝，並透過電影《禍亂》首次踏上第76屆康城影展的紅地氈。
去年10月，宋仲基兒子出世100日紀念前後，他現身JTBC電視台清談節目，主持指其兒子的咀唇與他的非常相似，當時宋仲基毫：「我覺得兒子似我太太多些，現在希望好好養育孩子，很多東西都是邊學邊做，但湊B是一件非常開心滿足的事情。」