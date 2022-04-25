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娛樂
2022-04-25 14:51:02

多相｜MIRROR濕身拍MV挑戰舞技體能 新歌《Innerspace》上演激光水舞間

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MIRROR新歌《Innerspace》MV將上演激光水舞間。 MIRROR新歌MV拍足兩天，挑戰舞技與體能。

剛於CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》掃走9個獎的人氣男團MIRROR，今日(25日)推出本年度首支團歌Innerspace，12子向高難度挑戰，透過MV帶大家進入一個充滿幻想的世界，上演一場激光及水舞間舞蹈。新團歌Innerspace為即將舉行的首個紅館《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕。

 

新歌MV再向難度挑戰。 12子為拍MV，全身濕透。 新團歌《Innerspace》MV將帶大家進入幻想世界。

內在沉澱 學習自愛

Innerspace由王雙駿作曲、小克填詞，主題是多認識自己，從而尋找快樂嘅泉源，隊長Lokman介紹道：「今次Innerspace帶大家進入一個幻想嘅世界，再帶大家跳入自己嘅壯闊宇宙，觀察內在嘅自己，再思考一下、了解一下、沉澱一下，從過程中發揮一個更大嘅潛能。宇宙都係一面鏡，學懂愛惜自己，就會學識周遭嘅所有嘅嘢，係快樂嘅第一步。」

《Innerspace》引領大家沉澱思考。 新歌《Innerspace》主題是多認識自己，從而尋找快樂泉源。 Edan、Jeremy和Tiger早前透露，MIRROR新團歌有一系列的招牌手勢，相信這是其中之一。 不知教主這個手勢有甚麼特別含意？ MIRROR團歌《Innerspace》 MIRROR團歌《Innerspace》

12子合體拍足兩日

為了拍攝InnerspaceMV，MIRROR十二子合體拍足兩日，Lokman形容為一日是文鬥，另一日則是「舞」鬥，Lokman說：「拍攝第一日主力係跳舞嘅部份，第二日就係Mood Shot。」值得留意的是，今次MIRROR於InnerspaceMV中不但在激光中起舞、更在水池中勁舞，而他們的舞蹈向來以複雜、高難度見稱，這次上演的一場水舞間再提升難度，挑戰MIRROR眾人的舞技與體能，眾人拍畢後由內到外全濕，不過12子都十分期待MV推出，讓大家看到極具震撼力的畫面。新歌現已在各大音樂平台上架，MV將於今晚9時在MIRROR YouTube Channel首播。

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