多相｜MIRROR濕身拍MV挑戰舞技體能 新歌《Innerspace》上演激光水舞間

剛於《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》掃走9個獎的人氣男團MIRROR，今日(25日)推出本年度首支團歌《Innerspace》，12子向高難度挑戰，透過MV帶大家進入一個充滿幻想的世界，上演一場激光及水舞間舞蹈。新團歌《Innerspace》為即將舉行的首個紅館《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》揭開序幕。

《Innerspace》由王雙駿作曲、小克填詞，主題是多認識自己，從而尋找快樂嘅泉源，隊長Lokman介紹道：「今次《Innerspace》帶大家進入一個幻想嘅世界，再帶大家跳入自己嘅壯闊宇宙，觀察內在嘅自己，再思考一下、了解一下、沉澱一下，從過程中發揮一個更大嘅潛能。宇宙都係一面鏡，學懂愛惜自己，就會學識周遭嘅所有嘅嘢，係快樂嘅第一步。」

12子合體拍足兩日

為了拍攝《Innerspace》MV，MIRROR十二子合體拍足兩日，Lokman形容為一日是文鬥，另一日則是「舞」鬥，Lokman說：「拍攝第一日主力係跳舞嘅部份，第二日就係Mood Shot。」值得留意的是，今次MIRROR於《Innerspace》MV中不但在激光中起舞、更在水池中勁舞，而他們的舞蹈向來以複雜、高難度見稱，這次上演的一場水舞間再提升難度，挑戰MIRROR眾人的舞技與體能，眾人拍畢後由內到外全濕，不過12子都十分期待MV推出，讓大家看到極具震撼力的畫面。新歌現已在各大音樂平台上架，MV將於今晚9時在MIRROR YouTube Channel首播。