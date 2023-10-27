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娛樂
2023-10-27 13:56:13

夜校｜葛文輝扮死屍似梁朝偉演《色，戒》 被抬住周圍走最辛苦：你知MC幾高啦

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葛民輝在《夜校》中要扮屍體，被MC與凌文龍綁架其遺體並抬來抬去。

葛民輝在《夜校》中要扮屍體，被MC與凌文龍綁架其遺體並抬來抬去。

MC張天賦踩入影壇，首部擔正電影《夜校》還有葛文輝、吳肇軒、陳伊霖、凌文龍、黃曦誼（Candy）等參與演出，該片安排112日正式上映。《夜校》由劉翁執導，這部黑色瘋狂喜劇安排葛民輝跟多位後輩合作，劇中他跟吳肇軒飾演父子，葛民輝在片中大部份場面也要扮成屍體，被MC與凌文龍綁架其遺體而起；近日，葛民輝聯同吳肇軒、陳伊霖受訪大談拍攝趣事。

 

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葛文輝、吳肇軒、陳伊霖受訪，大談《夜校》拍攝趣事。 葛文輝 吳肇軒 陳伊霖

吳肇軒演父子

葛民輝在片中飾演一名城中富豪，但出場不久卻因馬上風離世，他介紹自己角色時說：「我已經成為一條鹹魚，嗰啲叫梅香鹹魚。喺我人生中角色係個好大挑戰，因為唯一一套電影對白係咁少。」對於跟吳肇軒飾演父子，他笑言睇片後才知對方是其片中兒子扮死屍的阿葛還自言有很多內心戲。

演死屍貪有利是

問到扮死屍有否怕唔吉利？阿葛即搞笑說：「唔怕，有利是嘛！我就係貪呢啲。」笑言有扮演神婆的陳伊霖保佑，而她在片中有問米、反白眼場面。葛民輝表示做死屍好突破，但被人抬來抬去反而頗有難度，並說：「等如《色，戒》咁，梁朝偉係好難做，我feel到，要借番力。你知小龍幾高啦？MC又幾高啦？兩個抬住我，頂！我對腳要打到好斜先抬到我，幾攰呀！」吳肇軒就表示今次跟阿葛合作獲益良多︰「呢個死屍好有存在感，因為有一場喺殮房戲，葛生扮死屍好神似，一嗌Cut機，佢就擘大眼講『你頭先咬字有啲問題，你個嘴係咪未熱身呀？』有前輩咁肯教後輩，真係要好好珍惜。」

葛民輝在片中飾演一名馬上風離世的城中富豪，基本上沒有太多對白。 葛民輝在片中扮演一條鹹魚。 葛民輝在片中扮演一條鹹魚。 新人陳伊霖在片中扮演神婆。
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