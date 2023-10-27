夜校｜葛文輝扮死屍似梁朝偉演《色，戒》 被抬住周圍走最辛苦：你知MC幾高啦

MC張天賦踩入影壇，首部擔正電影《夜校》還有葛文輝、吳肇軒、陳伊霖、凌文龍、黃曦誼（Candy）等參與演出，該片安排11月2日正式上映。《夜校》由劉翁執導，這部黑色瘋狂喜劇安排葛民輝跟多位後輩合作，劇中他跟吳肇軒飾演父子，葛民輝在片中大部份場面也要扮成屍體，被MC與凌文龍綁架其遺體而起；近日，葛民輝聯同吳肇軒、陳伊霖受訪大談拍攝趣事。

跟 吳肇軒演父子

葛民輝在片中飾演一名城中富豪，但出場不久卻因馬上風離世，他介紹自己角色時說：「我已經成為一條鹹魚，嗰啲叫梅香鹹魚。喺我人生中角色係個好大挑戰，因為唯一一套電影對白係咁少。」對於跟吳肇軒飾演父子，他笑言睇片後才知對方是其片中兒子，扮死屍的阿葛還自言有很多內心戲。

演死屍 貪有利是

問到扮死屍有否怕唔吉利？阿葛即搞笑說：「唔怕，有利是嘛！我就係貪呢啲。」笑言有扮演神婆的陳伊霖保佑，而她在片中有問米、反白眼場面。葛民輝表示做死屍好突破，但被人抬來抬去反而頗有難度，並說：「等如《色，戒》咁，梁朝偉係好難做，我feel到，要借番力。你知小龍幾高啦？MC又幾高啦？兩個抬住我，頂！我對腳要打到好斜先抬到我，幾攰呀！」吳肇軒就表示今次跟阿葛合作獲益良多︰「呢個死屍好有存在感，因為有一場喺殮房戲，葛生扮死屍好神似，一嗌Cut機，佢就擘大眼講『你頭先咬字有啲問題，你個嘴係咪未熱身呀？』有前輩咁肯教後輩，真係要好好珍惜。」