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娛樂
2023-10-23 09:03:57

夜校｜MC張天賦自爆曾做冷氣工 被問有否做足安全措施勁尷尬

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MC聯同劉翁、Candy接受訪問大談拍攝趣事。

MC聯同劉翁、Candy接受訪問大談拍攝趣事。

MC張天賦踩入影壇，為劉翁執導新片《夜校》擔任男主角，還有凌文龍、葛文輝、黃曦誼（Candy）等參與演出，MC聯同劉翁、Candy接受訪問大談拍攝趣事。

《夜校》故事圍繞在荒廢學校發生，首登大銀幕的MC獻出好多第一次，他表示：「第一部電影，也是很多第一次，第一次做男主角、第一次吊威吔、第一次要抬着人周圍走。劇情講述我如何處理屍體，他們找人做了一個很真、很像本人的道具，但都有點重量，所以在夏天沒有冷氣的學校，是頗辛苦。」MC在拍攝時沒有因為艱辛拍攝而減磅，相反因為晚晚食宵夜，有時會有一餐糖水，加上「賦二代」送來的應援美食，包括果盤、芝士蛋糕、燕窩，使他拍攝時反而肥了不少。

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新片《夜校》有動作場面，MC要吊威吔從三樓跳下來。

新片《夜校》有動作場面，MC要吊威吔從三樓跳下來。

形容最地獄一天

談到戲中也有動作場面，MC要吊威吔從三樓跳下來，劉翁稱：「其實我自己寫劇本時，就想三樓都不算高，但到現場時我見到三樓原來都幾高，我就叫上去叫MC頂住呀！」尷尬的是，當時凌文龍正於MC身旁準備一同躍下，劉翁解釋沒有偏心，他更指MC當時講：「以前我三十樓也這樣爬出去，嚇我唔到。」原來MC入行前曾做過冷氣工，並要高空工作，他謂：「因為曾經在未出道之前，我有做過冷氣維修工，未去到三十樓的，我想不算很高，可能六、七樓，我都會在外面負責，都會站出去搬東西。」當被問到有做足安全措施？MC卻支吾以對，在旁的劉翁即提醒：「一定要說有！」MC才尷尬笑說：「有啊！我現時仍很健在。」論到最辛苦演出，MC透露一場戲是跟凌文龍和葛文輝三個捆綁如二人三足般演出，大家要手腳同步，過程中除了要排步法外，身上還要穿很多，弄至不停出汗，有工作人員出動風扇為MC降溫，一拍就拍了十小時， MC就獲導演大讚十分捱得，並形容當日是拍攝中是最「地獄」的一天。

MC展現無賴一面

MC坦言覺得自己也有很多面，拍攝《夜校》時展現出無賴一面，更將其演繹到極致：「我自己很喜歡其中一個鏡頭，其實就是我在文龍家中，因為我黐飲黐食，他女朋友過來找他嘈交，然後我在後面做了一個很無賴、很撩交打的表情，我好鍾意！」MC對自己首部電影的表現，他會給自己八分，又希望日後可以再拍喜劇類電影。

曾與姜濤傳緋聞的Candy，在《夜校》中與MC有感情線，而且互相傾慕，她大爆對手相當面皮薄，她說：「我跟他（MC）練戲時要對望時，他耳仔竟然變紅，他不敢望我超過三秒，相比起他，令我覺得自己也不算太怕醜，甚至他有時會緊張到跣低，令我很難忘。」

MC張天賦首登大銀幕獻出好多第一次。 Candy在《夜校》中與MC有感情線。
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