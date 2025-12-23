夜王｜吳煒倫新作法庭變夜總會 黃子華夥Sammi鄭秀文賀歲片幕前陣容全曝光 (有片)

拒拍《毒舌大狀 2 》

《毒舌大狀》以法庭為故事背景，今次搖身一變，來個大反差，吳煒倫最新作品《夜王》故事背景變了夜總會，子華神、鄭秀文扮演一對夜場歡喜冤家。

黃子華飾演東日夜總會大經理歡哥，叱咤夜場，而Sammi則是人稱V姐的東日夜總會CEO，屬屢創佳績的霸氣一姐；談到開拍《夜王》的構思，吳煒倫表示：「事情發生在《毒舌大狀》的慰勞宴上，當時一班演員飲得興高彩烈之際，Renci（楊偲泳）突然問我會否拍《毒舌大狀2》？我立即回答說不好了，不想再拍那麼嚴肅的題材。跟著我看到席上如此齊人，那麼多美女，便腦海忽然一閃，衝口而出話要拍便拍夜總會吧！一講『夜總會』三個字，大家即刻起哄，舉手贊成。」他續說：「今次選擇開拍以夜總會為題材的電影的另一個原因是，我喜歡去。八九十年代的尖東燈紅酒綠浮華璀璨，至千禧年後，中國城結業，2012年大富豪與新花都也相繼結業，曾經有幾風光輝煌都已成過去。面對尖東的殞落，當年一班在尖東夜場打拼的人，前路茫茫，卻又回不了頭，該如何反應？這就是開拍《夜王》的第二個原因。當年尖東的故事，與現在的香港有一種奇妙的共鳴。」至於《夜王》的故事發生在2012年，昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的大經理歡哥（黃子華飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，企硬尖東！