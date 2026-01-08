夜王｜阿Dee激吻楊偲泳 東日新一組女公關香艷登場 (有片)

億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》安排賀歲檔上映。電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文(Sammi)率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！

芯駖口技大公開 預告片中，子華、Sammi以老闆及老闆娘相稱，子華更以坐客之道「有技巧就唔難，無技巧不如自殘」教女公關湊客之道，為《夜王》道盡色香味俱全的女公關迎笑生涯，開心活現大家眼前。王丹妮玉背乍現，坐享小野(盧鎮業)春色無邊、阿Dee(何啟華)慾火強吻Renci(楊偲泳)、李芯駖口技大公開，用舌頭打結車厘子柄、Hazel(林熙彤)打手板談心冧客，各適其適，盡入眼簾。 《毒舌大狀》導演吳煒倫將法庭搖身一變，變成《夜王》夜總會，這次選擇開拍以夜總會為題材的電影，還找來子華與Sammi兩位重量級演員首次合作主演電影，讓觀眾萬分期待。連導演自己也說：「Sammi是一位演什麼角色觀眾都會喜愛的演員。這種喜愛不單止來自她準確與精妙的演技，還來自一份她身上獨有的魅力。這次找Sammi來演一位霸道總裁，一來是她未嘗試過的角色，二來，Sammi就是演得幾霸道都好，她突然來一下軟弱，你又會心甘情願替她遮風擋雨。Sammi用這份魅力去演夜場大家姐『V姐』，無人能及。」

子華 願望成真 至於再度合作的子華神，導演坦言大家在《毒舌大狀》合作得很愉快，所以再下一城。「這次找他來演一個比林涼水更市井的角色，夜總會經理『歡哥』，是因為我一直覺得子華身上有一種『仗義每多屠狗輩』的味道。子華可以把市井之徒演得很好看，而又比一般市井之徒高一點點。這點高，反映於上次的爭取公義，今次就是為身邊人仗義。夜場看似無情無義只向錢看，但當中確實有份江湖兒女的義氣存在。歡哥人在江湖，身份卑微但內心強大，一直照顧著身邊所有人，他愛的人受屈辱了受逼迫了，他就幫你反擊打到對手體無完膚。子華演歡哥，不作第二人選。子華、Sammi這個組合，正正就是把觀眾最喜歡的二人拉在一起，放他們進入一個『這麼近那麼遠』的年代，在他們身上，看到我們自己。」 子華透露，他未有劇本已一早答應演出《夜王》，非常期待再次與吳煒倫導演合作：「一拍完《毒舌大狀》我們已討論下一部電影了，導演想我帶著一班《毒舌》的女演員拍夜總會題材，我們都覺得挺有趣。當時都沒理會角色是怎樣，就一心去做，想不到幾年後的今日願望成真了。」

千挑萬選演小姐 對於首度與Sammi合作，子華表示：「之前已經很想和Sammi有正式的合作，這次見到她真人也是另一個願望成真。拍得成這部戲和跟Sammi合作，是兩個願望成真。」Sammi則透露，拍攝期間她與子華神相當有默契：「我們之前於《失戀急讓》沒有正式對戲，今次是第一次真正私底下認識他。我和子華其實很相似，對於工作的那種一絲不苟，為角色做大量的準備，還有對於角色的理解，所以一埋位就有默契，我們都各自成為戲中的人物時就有火花了。」 作為一部以夜總會為背景的電影，當然不乏媽媽生與舞小姐的角色。導演說：「這次找來大批美麗可人的女演員出演這班午夜麗人，可以說是千挑萬選。Casting用了頗長時間，大約是十一選一的比例，選出了這班EJ Girls」。而導演口中的EJ Girls，繼早前一班台柱之後，新一組東日女公關初登舞場，池中亂舞，不同奇遇、各有故事，有笑有味！務求百貨應百客，來一次最火辣的視覺盛宴！

其他公關小姐（ EJ girls ）演員介紹

蔡蕙琪Kay （飾葵芳） 演藝學院畢業，舞台劇出身，屬戲中黑馬，其抵死真摯的演出，笑中有淚，被喻為繼王菀之於《金雞SSS》演出後的接班人。對於Kay的表現，導演大表欣賞：「除了美貌與身材之外，最重要是演出上的專業。最驚喜的例子是資深舞台劇演員蔡蕙琪，她Casting的片段我們是看一次笑一次，也是因為她這次Casting，我再寫了一個角色給她。」

連花（飾叮噹） 網紅