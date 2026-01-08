熱門搜尋:
娛樂
2026-01-08 12:17:53

夜王｜阿Dee激吻楊偲泳 東日新一組女公關香艷登場 (有片)

夜王｜阿Dee激吻楊偲泳 東日新一組女公關香艷登場

吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲。

億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》安排賀歲檔上映。電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文(Sammi)率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！

《夜王》今日釋出最新預告。 李芯駖口技大公開，用舌頭打結車厘子柄。 麗英自薦下海。

芯駖口技大公開

預告片中，子華、Sammi以老闆及老闆娘相稱，子華更以坐客之道「有技巧就唔難，無技巧不如自殘」教女公關湊客之道，為《夜王》道盡色香味俱全的女公關迎笑生涯，開心活現大家眼前。王丹妮玉背乍現，坐享小野(盧鎮業)春色無邊、阿Dee(何啟華)慾火強吻Renci(楊偲泳)、李芯駖口技大公開，用舌頭打結車厘子柄、Hazel(林熙彤)打手板談心冧客，各適其適，盡入眼簾。

《毒舌大狀》導演吳煒倫將法庭搖身一變，變成《夜王》夜總會，這次選擇開拍以夜總會為題材的電影，還找來子華與Sammi兩位重量級演員首次合作主演電影，讓觀眾萬分期待。連導演自己也說：「Sammi是一位演什麼角色觀眾都會喜愛的演員。這種喜愛不單止來自她準確與精妙的演技，還來自一份她身上獨有的魅力。這次找Sammi來演一位霸道總裁，一來是她未嘗試過的角色，二來，Sammi就是演得幾霸道都好，她突然來一下軟弱，你又會心甘情願替她遮風擋雨。Sammi用這份魅力去演夜場大家姐『V姐』，無人能及。」

對於首度與Sammi合作，子華表示一直很想可以正式合作。 阿Dee慾火強吻楊偲泳。 阿Dee慾火強吻楊偲泳。

子華願望成真

至於再度合作的子華神，導演坦言大家在《毒舌大狀》合作得很愉快，所以再下一城。「這次找他來演一個比林涼水更市井的角色，夜總會經理『歡哥』，是因為我一直覺得子華身上有一種『仗義每多屠狗輩』的味道。子華可以把市井之徒演得很好看，而又比一般市井之徒高一點點。這點高，反映於上次的爭取公義，今次就是為身邊人仗義。夜場看似無情無義只向錢看，但當中確實有份江湖兒女的義氣存在。歡哥人在江湖，身份卑微但內心強大，一直照顧著身邊所有人，他愛的人受屈辱了受逼迫了，他就幫你反擊打到對手體無完膚。子華演歡哥，不作第二人選。子華、Sammi這個組合，正正就是把觀眾最喜歡的二人拉在一起，放他們進入一個『這麼近那麼遠』的年代，在他們身上，看到我們自己。」

子華透露，他未有劇本已一早答應演出《夜王》，非常期待再次與吳煒倫導演合作：「一拍完《毒舌大狀》我們已討論下一部電影了，導演想我帶著一班《毒舌》的女演員拍夜總會題材，我們都覺得挺有趣。當時都沒理會角色是怎樣就一心去做想不到幾年後的今日願望成真了。

王丹妮玉背乍現，與盧鎮業有火辣場面。 王丹妮玉背乍現，與盧鎮業有火辣場面。 王丹妮玉背乍現，與盧鎮業有火辣場面。 Hazel打手板談心冧客。 《夜王》公開群星海報。

千挑萬選演小姐

對於首度與Sammi合作，子華表示：「之前已經很想和Sammi有正式的合作，這次見到她真人也是另一個願望成真。拍得成這部戲和跟Sammi合作是兩個願望成真。Sammi則透露，拍攝期間她與子華神相當有默契：「我們之前於《失戀急讓》沒有正式對戲，今次是第一次真正私底下認識他。我和子華其實很相似，對於工作的那種一絲不苟，為角色做大量的準備，還有對於角色的理解，所以一埋位就有默契，我們都各自成為戲中的人物時就有火花了。

作為一部以夜總會為背景的電影，當然不乏媽媽生與舞小姐的角色。導演說：「這次找來大批美麗可人的女演員出演這班午夜麗人，可以說是千挑萬選。Casting用了頗長時間，大約是十一選一的比例，選出了這班EJ Girls」。而導演口中的EJ Girls，繼早前一班台柱之後，新一組東日女公關初登舞場，池中亂舞，不同奇遇、各有故事，有笑有味！務求百貨應百客，來一次最火辣的視覺盛宴！

其他公關小姐（EJ girls）演員介紹

趙君瑜Angelina（飾Tina） 曾參與「校花校草2022」選秀節目，於電視劇《社畜再培訓先導計劃》飾演珠珠。《夜王》拍攝期間最難忘子華神毫無架子，與他們現場一起猜枚。

王紫影Shadow（飾細Gigi） 曾在「校花校草2022」贏得第二名

周芷慧Aggie（飾JJ） 本身是機動娛樂旗下藝人之一，跟子華份外有緣兩度合作，繼在《破地獄》中飾演其助手，今次變身旗下公關小姐。

蔡蕙琪Kay （飾葵芳） 演藝學院畢業，舞台劇出身，屬戲中黑馬，其抵死真摯的演出，笑中有淚，被喻為繼王菀之於《金雞SSS》演出後的接班人。對於Kay的表現，導演大表欣賞：「除了美貌與身材之外，最重要是演出上的專業。最驚喜的例子是資深舞台劇演員蔡蕙琪，她Casting的片段我們是看一次笑一次，也是因為她這次Casting，我再寫了一個角色給她。」

黎紀君Christy（飾Kelly） 由飲食節目主持走入大銀幕，變身女公關。五歲已是Sammi的小fans，人生第一個偶像，結緣紅館，沒想過願望成真，能有機會與偶像合作，感覺神奇。

馮靖茵Baby梓（飾Horlick） 網絡紅人，四人女子組合Osidori成員之一，為人率真，發現戲中所穿的舞衣乃全場最性感，中門大開，低胸程度幾乎接近肚臍，連自己也大開眼界。首演舞女，媽咪大表支持，還要她專心演好舞女角色。

余樂澄Monique（飾Money） 個性爽朗，身材惹火。無心插柳柳成蔭，本來朋友試鏡，後來朋友甩底，由她頂上，結果一試即合，最初抱著戰戰兢兢，曾一度擔心詐騙的心情試鏡，最後見到猶如鄰家女孩的副導演才放下心來。Sammi閒時還跟她一起分享做gym樂趣和心得。

周芷慧Aggie（飾JJ） 本身是機動娛樂旗下藝人之一，跟子華份外有緣兩度合作，繼在《破地獄》中飾演其助手，今次變身旗下公關小姐。

連花（飾叮噹） 網紅

