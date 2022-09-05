夢華錄 | 劉亦菲再拍內地劇 少有官伎題材劇 竟然獲官媒一致好評

今晚TVB兩套新劇出街，8點半檔係今年6月推出嘅內地劇《夢華錄》。近年內地當局對劇集題材相當「講究」，好多紅線要避開，但係《夢華錄》入面，女主角劉亦菲飾演嘅趙盼兒，角色設定佢由千金小姐淪為官伎，後來先從良。到底編劇點樣可以令「官伎」呢個話題過到審批？即使故事取材自元朝劇作家關漢卿名作《趙盼兒風月救風塵》啫，都唔一定得架喎，否則個個台都拍《金瓶梅》啦係咪？有網民就話「官伎還論貞潔？」，亦有人認為可能賣藝不賣身，2個講法都錯唔晒，呢點反而夠吸引。

更妙嘅係《夢華錄》唔係央視出品，但係得到官媒人民網、新華社以至央視點名盛讚。而劇集播出後民間反應同樣好，豆瓣網評分過8之外，播放量仲喺短時間衝破15億。民間同官方都buy，唔通內地觀眾真係好期待16年冇拍劇嘅劉亦菲？定係想睇陳曉？越講越有趣。

▼即睇頭5集劇情

第一集(09/05)

皇城司指揮顧千帆為尋與皇后謠言有關的畫來到錢塘，巧合救了茶舖老闆趙盼兒一命，盼兒卻因其身分而感厭惡。盼兒為了視如親妹的宋引章找楊運判幫忙，再遇千帆直闖楊府要畫，突然一幫神秘人偷襲，千帆中毒，楊府被燒。

第二集(09/06)

德叔稱歐陽旭要與盼兒解除婚約，另娶他人，盼兒不信，要親自進京去問個究竟。在進京的船上她遇見了逃命的千帆，千帆更救了因為被夫君休棄而投河自盡的三娘，然而三娘誤會千帆意圖不軌，竟把他打暈了。

第三集(09/07)

引章跟周舍私奔後便被他囚禁起來，周舍一需要錢就折磨她，逼她給錢。千帆和盼兒在街上碰到銀瓶，才知引章被周舍騙了，急需她去救命…千帆出城後，無意間得知那裡的南洋貨，賣得比之前還便宜，這讓他想起禁商的聖旨。

第四集(09/08)

盼兒想出計策，讓周舍休了引章，周舍正中圈套；周舍意識到自己上當，把盼兒等人抓到衙門；盼兒反狀告周舍搶掠樂籍女子，但縣尊故意包庇，惹起眾人不滿；幸好知州及時來到，示意縣尊應當改判，最終周舍受到應有懲罰。

第五集(09/09)

蕭欽言百般討好顧千帆，但千帆心裡對蕭欽言仍有芥蒂。盼兒和三娘、引章來到東京找歐陽旭，卻得知歐陽旭原來快與高慧成親，盼兒不願當妾，決意結束跟歐陽旭的關係。杜長風上門勸盼兒，反被三娘扔到水裡。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載