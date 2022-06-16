夥姚焯菲推介「轉會現金賞」 鄭裕玲做著數組組長

特區政府早前公布第二階段消費券計劃，中國銀行(香港)BoC Pay推出「轉會現金賞」及商戶優惠，更找來精明的鄭裕玲(Do姐)，聯同姚焯菲(Chantel)拍攝的廣告短片，Do姐笑言她的精明形象太深入民心，不少朋友都傳短訊問她傳授秘笈，她笑言：「今次『Do姐』升級做『著數姐』，我真的有研究，因為消費小數怕長計，好似以前大家用信用卡都會周圍去比較，有甚麼迎新獎賞優惠。而電子支付工具，道理也是一樣，已成為消費主流的支付工具，影響的生活消費層面更廣，如買一杯咖啡、快餐店，甚至買電器用品都會有優惠，好顯然易揀。」

Do姐加持Chantel成功解鎖 Do姐在片中飾演「著數姐」，分享第二期消費券轉會用BoC Pay著數多，呼籲大家轉會賺盡著數。Chantel今次雖未合資格領取消費券，但她就扮演Do姐的小助理，將社交平台對轉會著數的留言分析給Do姐，之後Chantel更獲Do姐「獎賞」用消費券shopping。二人首次拍片合作愉快，Do姐更向工作人員大讚Chantel乖巧聰明：「訪問過她多次，她識唱歌，好乖女，又靚女，亦訪問過她爸爸，全家人好融洽，她爸爸經常接她放學，相當錫囡囡，更陪她工作到夜深，我問她未夠年齡領取消費券，會不會打父母主意，她相當乖不會扭計shopping。」