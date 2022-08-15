夥歐信希10月開騷 露雲娜自爆13歲已暗戀賈思樂

傳奇歌手露雲娜(Rowena)，即將夥拍師弟歐信希於10月11日舉行《露雲娜&歐信希深愛著你演唱會2022》演唱會，今日更特別舉行發布會。Rowena在席上表示，很開心能與歐信希開騷，她得知對方為演出正努力操弗備戰，更即席在台上考驗對方體能。

見到賈思樂會心跳加速

兩人透露，已邀得賈思樂及李樂詩擔任表演嘉賓，並說出與嘉賓的淵源，Rowena即爆出埋藏心中多年的秘密，她說：「其實從13歲開始已暗戀賈思樂，覺得佢好靚仔，每當企係佢身邊時，都會緊張到心跳加速，不過隨著年紀增長，依家反好享受彼此共聚舞台嘅時間。」歐信希就稱，很欣賞另一嘉賓李樂詩對音樂的那份熱誠，期待與兩位嘉賓合作。