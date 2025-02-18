夥「翻版陳柏霖」王耀宏拍MV 黃淑蔓自肥加床戲

Feanna夥Meaning為新歌《留在你在我在的腦海》拍MV。

靚聲女歌手黃淑蔓(Feanna)，最近推出新歌《留在你在我在的腦海》，並發布了新的MV，這是她在相隔大半年後的第一首單曲。MV中，她與「翻版陳柏霖」的王耀宏(Meaning)搭檔，展現了大量甜蜜的場面，甚至還布即興演出半裸床戲，令她感到害羞。Feanna笑言，「和年輕男演員合作的經驗，讓我覺得風景非常美好，並希望未來的MV都能夠選擇帥氣的男主角。」

新歌的創作團隊包括Jaime Cheung作曲、王樂儀填詞、波多野裕介編曲以及舒文監製。Feanna表示：「這首歌雖然是關於痛苦的主題，但MV導演Sheng Wong，他的構思好好，拍得非常好，當中摻雜不少甜蜜情節，讓人感到溫馨。」