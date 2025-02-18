夥「翻版陳柏霖」王耀宏拍MV 黃淑蔓自肥加床戲

靚聲女歌手黃淑蔓(Feanna)，最近推出新歌《留在你在我在的腦海》，並發布了新的MV，這是她在相隔大半年後的第一首單曲。MV中，她與「翻版陳柏霖」的王耀宏(Meaning)搭檔，展現了大量甜蜜的場面，甚至還布即興演出半裸床戲，令她感到害羞。Feanna笑言，「和年輕男演員合作的經驗，讓我覺得風景非常美好，並希望未來的MV都能夠選擇帥氣的男主角。」
新歌的創作團隊包括Jaime Cheung作曲、王樂儀填詞、波多野裕介編曲以及舒文監製。Feanna表示：「這首歌雖然是關於痛苦的主題，但MV導演Sheng Wong，他的構思好好，拍得非常好，當中摻雜不少甜蜜情節，讓人感到溫馨。」
在MV拍攝過程，Feanna透露原本有kiss的鏡頭，但由於現場氣氛搞笑，最終未能實現，「山坡上那場戲，我們頭貼頭、鼻貼鼻，當時氣氛我以為會咀落去，但當導演叫我望住Meaning時，原來兩個人貼到太埋，擘大眼見到對方個樣會好好笑，好似青蛙！」氣氛破滅，kiss鏡頭告吹。
雖然沒有kiss戲，但她與Meaning的床戲卻引起了不少話題Meaning爆料，「是Feanna要求增加戲份，令我不得不半裸上陣。」Feanna則笑著否認，「不是我，副導演都是女仔，有這個美色在，我們好難抗拒！」其實原定床戲Meaning露肩膀，埋位發現除去上衣效果更好，他爽快答應。