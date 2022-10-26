大仔梁曦樂回流讀港大醫科 森美父子檔主持醫學院晚宴

49歲嘅商台DJ森美，同太太育有一對仔女，唔講唔覺原來森美大仔梁曦樂(Lancelot)已經讀緊大學。前晚港大醫學院舉行周年晚宴，TVB高層蕭世和都有出席，佢post咗當晚照片，透露其中一個環節係由森美主持，而森美當晚嘅拍檔唔係多年伙伴小儀，而係大仔梁曦樂。從當晚照片所見，曦樂已經有老豆咁高，而且父子一齊著西裝打煲呔上陣，十分有型醒目。

森美係名校喇沙出身，梁曦樂當然步老豆後塵成為「喇沙仔」，後來到英國升學，參加英國GCSE會考取得11科A*佳績，憑呢個成績入讀名校Concord College，後來在A-Level亦考獲4A*，足以報考牛津、劍橋等名校，但Lancelot選擇回港入讀港大醫科。乖仔返歸，相信最開心係森美，因為佢曾經反對Lancelot去英國讀書，更試過同個仔講數，話出國要300萬，如果阿仔肯留低，森美願意即時俾300萬現金「利誘」個仔。但係Lancelot更加心水清，話將來可以賺到多過300萬，森美就知道個仔好想出國，於是「放人」。

細女同樣品學兼優

而森美嘅16歲細女曦童同樣品學兼優，曾被挑選成為「小太空人」同「飛龍大使」，又參加過校際朗誦、音樂等比賽，多才多藝。森美曾經喺節目大爆曦童都係「鏡粉」，尤其鍾意Edan呂爵安，仲幫Edan改花名做「女婿安」，俾個女下令唔准再提！

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