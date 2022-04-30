熱門搜尋:
特首選舉 康復紀錄二維碼 消費券 金宵大廈 疫情 快速測試 烏克蘭局勢 樓價
返回
娛樂
2022-04-30 16:00:21

大倉忠義宣布暫休養病 緋聞女友廣瀨愛麗絲同期停工惹揣測

分享：
大倉忠義宣布暫休養病

36歲大倉忠義宣布患上「右低頻聽力損失與雙側耳鳴」，將暫停工作專心養病。

Johnny’s事務所組合「關8」的36歲成員大倉忠義，昨晚（29日）宣布患上「右低頻聽力損失與雙側耳鳴」，將暫停工作以專心養病，其緋聞女友廣瀨愛麗絲，也剛在上星期六（23日）發表因身體不適，辭退原定今年9月演出的舞台劇。大倉忠義與廣瀨愛麗絲拍劇結緣，今年初被爆低調交往一年多，而兩人今次同期暫停活動，令外界懷疑或會有其他大事發生，成了粉絲們討論的焦點。

大倉忠義捱病後令Fans大表心痛，事務所方面指他的右耳出現耳疾及雙耳耳鳴症狀，經過醫生診斷後建議要好好休養，即日起暫停所有演藝活動，大倉忠義表示會努力在7月16日開始的組合巡迴演唱會前回歸。據透露，大倉忠義約在一年半前開始有耳鳴問題，並定期到醫院接受治療，本月情況更加惡化，而診斷後才知道是因壓力造成。

大倉忠義與廣瀨愛麗絲同期暫停活動，成了討論焦點。

大倉忠義與廣瀨愛麗絲同期暫停活動，成了討論焦點。

大倉忠義暫停所有演藝活動，表示會努力回歸「關8」7月開始的巡迴演唱會。

大倉忠義暫停所有演藝活動，表示會努力回歸「關8」7月開始的巡迴演唱會。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受