大倉忠義宣布暫休養病 緋聞女友廣瀨愛麗絲同期停工惹揣測

Johnny’s事務所組合「關8」的36歲成員大倉忠義，昨晚（29日）宣布患上「右低頻聽力損失與雙側耳鳴」，將暫停工作以專心養病，其緋聞女友廣瀨愛麗絲，也剛在上星期六（23日）發表因身體不適，辭退原定今年9月演出的舞台劇。大倉忠義與廣瀨愛麗絲拍劇結緣，今年初被爆低調交往一年多，而兩人今次同期暫停活動，令外界懷疑或會有其他大事發生，成了粉絲們討論的焦點。



大倉忠義捱病後令Fans大表心痛，事務所方面指他的右耳出現耳疾及雙耳耳鳴症狀，經過醫生診斷後建議要好好休養，即日起暫停所有演藝活動，大倉忠義表示會努力在7月16日開始的組合巡迴演唱會前回歸。據透露，大倉忠義約在一年半前開始有耳鳴問題，並定期到醫院接受治療，本月情況更加惡化，而診斷後才知道是因壓力造成。