大劉記招｜否認塞春卷乒乓波 劉鑾雄爆金句︰我肯執劑排到去黑龍江

劉鑾雄 (大劉)對於被拍到早前與前女友呂麗君(現名呂姵霖)現身銅鑼灣皇室堡，繼而惹來復合揣測，今日他召開記者會澄清。期間他亦提及昔日有關塞某女星春卷、乒乓波傳聞，毫不避諱。 大劉先問在場記者，有沒有聽過他在福臨門塞春卷及乒乓波，他表示︰「我有諗過都絕子絕孫呀！」他稱過去有很多事沒有解釋，一直啞忍，因為只有沒完沒了的傳聞，「澄清得幾多呀？乜嘢都有人講，又話掟支票、話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，乜都有，好多傳聞係人哋，但就傳到我去度，我又唔想累人，俾人知原來啲名人咁變態。」

娛樂圈女友只佔1% 另外，大劉又提到曾有傳有人跟他去旅行，因為在飛機上得罪了他而狂鬧對方鬧到哭，之後再拿出支票掟人，「識我都知我唔用支票！因為簽個名好核突，乜人都有！」他自言有很多女朋友︰「好多人以為我識娛樂圈女性多，其實唔及我其他女朋友1%，唔通我要逐個逐個講咩？」 對於有傳大劉有包養女朋友，甚至現在仍很照顧這些前度︰「有啲係真，有助養，但唔係全部，值得我支持我咪贊助，我真係好直接唔怕講，我兩、三年前，滙咗一筆錢，係天文數字俾53年前嘅女朋友，你諗下佢幾老，呢啲咪要照顧，因為值得。唔係個個女朋友都要照顧，有啲冇良心，有啲賤到無論，娛樂圈都有唔少，賤到無論嘅。以前女朋友，兩姊妹夾埋冒簽整假文件，整張卡被會計部check到，但我都冇報警。我淨係提佢，我報警佢死梗！」