大劉記招｜否認塞春卷乒乓波 劉鑾雄爆金句︰我肯執劑排到去黑龍江

劉鑾雄 (大劉)對於被拍到早前與前女友呂麗君(現名呂姵霖)現身銅鑼灣皇室堡，繼而惹來復合揣測，今日他召開記者會澄清。期間他亦提及昔日有關塞某女星春卷、乒乓波傳聞，毫不避諱。
大劉先問在場記者，有沒有聽過他在福臨門塞春卷及乒乓波，他表示︰「我有諗過都絕子絕孫呀！」他稱過去有很多事沒有解釋，一直啞忍，因為只有沒完沒了的傳聞，「澄清得幾多呀？乜嘢都有人講，又話掟支票、話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，乜都有，好多傳聞係人哋，但就傳到我去度，我又唔想累人，俾人知原來啲名人咁變態。」
娛樂圈女友只佔1%
另外，大劉又提到曾有傳有人跟他去旅行，因為在飛機上得罪了他而狂鬧對方鬧到哭，之後再拿出支票掟人，「識我都知我唔用支票！因為簽個名好核突，乜人都有！」他自言有很多女朋友︰「好多人以為我識娛樂圈女性多，其實唔及我其他女朋友1%，唔通我要逐個逐個講咩？」
對於有傳大劉有包養女朋友，甚至現在仍很照顧這些前度︰「有啲係真，有助養，但唔係全部，值得我支持我咪贊助，我真係好直接唔怕講，我兩、三年前，滙咗一筆錢，係天文數字俾53年前嘅女朋友，你諗下佢幾老，呢啲咪要照顧，因為值得。唔係個個女朋友都要照顧，有啲冇良心，有啲賤到無論，娛樂圈都有唔少，賤到無論嘅。以前女朋友，兩姊妹夾埋冒簽整假文件，整張卡被會計部check到，但我都冇報警。我淨係提佢，我報警佢死梗！」
有已婚前度仍索求包包
大劉又提到，有一位前度結婚兩、三年，「一年都同我攞幾個鱷魚皮、鑽石手袋啦，千祈唔好以為我俾個手袋就……X你老味，可以大家出嚟執返劑喎，執返劑涼茶就可能有。男人同女人，有啲人去執人一劑可能益個女人，有啲人被人執一劑係益自己，係相對嘅。我諗我依家肯去執呀，真係X你老味，排隊排到黑龍江呀。講笑啫，我依家行路都行唔到呀！連地下有張銀紙都執唔到呀！做娛樂圈，我睇太多，擘大眼講大話太多，Almost個個都係！」
對於有指他是黑社會、爛仔，他說︰「我15歲零一個月去英國讀書，點知嗰年返咗兩堂就去咗打枱波(英式桌球)，我媽知道我冇心讀書，就掉我去咗加拿大啲親戚度，輾轉讀完大學，返嚟就去我媽公司打工，之後我好勤力，去勻非洲、中東，我都冇時間做黑社會，你睇我個樣邊忽似。」