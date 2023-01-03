大劉記招｜拆解The One並非為李嘉欣命名 認有人婚後仍向他索名牌手袋

富商劉鑾雄(大劉)今日開一個半小時記者會，一次過拆解多個「都市傳說」，更回應他集團旗下的尖沙咀The One並非甚麼「一生中最愛」，解釋是由其子劉鳴煒所命名，意指跟昔日緋聞女友李嘉欣毫無關係。

大劉說：「譬如有啲人，我講一個笑話，我哋尖沙咀座大廈叫The One，嗰個名，係我個仔劉鳴煒改嘅，我本人呀，你聽清楚就知，我本人呀，喺任何思想、任何環境之下，都未曾諗過一個名叫The One。」大劉自言好肯幫人，續說：「有啲人想去搵我老襯，成個廣告板隊埋嚟，叫我搵秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。」他強調自己英文好水皮，憶述這位舊相好當年將份稿交來後，叫他們經秘書去登廣告，直指有人借其秘書來「呃老襯」。大劉見慣大場面，他指乜人都有，更激氣地講：「仲有啲，你聽見，真係唔好爆出去，或者唔好點大做文章，結咗婚兩三年，一年都同我攞幾個鱷魚皮又鑽石嘅手袋啦！」大劉又稱：「千祈唔好以為我畀個手袋，大家出嚟執番劑，涼茶就可能有……我諗我依家肯去執，排到去黑龍江呀！」之後補充指是講笑。

「一生中最愛」傳聞

蕭若元在其YouTube頻道上曾指李嘉欣是大劉的「一生中最愛」，追溯回2006年，有「神秘人」賀李嘉欣生日以報紙全版刊登了「Happy Birthday Michele 20.06.2006」，下款寫「With Love, The One」，雖然當年李嘉欣正熱戀現任丈夫許晉亨，卻爆出廣告是由大劉刊登，被解讀The One是代表唯一最愛，還流傳尖沙咀The One之名是為李嘉欣而改，大劉坦言：「我谷咗氣好耐，唔係谷你哋，或者谷邊個，啲冤屈氣喺個心擺咗30幾年。(今日會唔會舒服啲？)唔會！不過最緊要係澄清，唔想畀人再造謠造非，包括女人好或者蕭才子好，話我X躁狂症，又話我最愛就係李嘉欣，The One...唉！」今日大劉終在記招上解開多年謎團。