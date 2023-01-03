大劉記招｜自言曾幫近千名小孩 拒沽名釣譽：呢啲屎忽嘢唔需要做囉

劉鑾雄(大劉)今日召開記者會回應與呂麗君同遊皇室堡事件，期間提到蕭若元經常在YouTube頻道談論他，他自言幫過很多貧苦大眾，可以向蕭生提供援助，希望對方別再以他作話題呃like。

大劉回想讀中學時，雖然是讀「野雞學校」，但記得中一那年，有位中文老師上第一堂，就跟他們說做人不應該自卑，但一定要自量，大劉自言絕對沒有自卑，但是有自量，「結果我行了這兩句說話，來到今天，touch wood說一句，我們還不用X街，還幫緊好多好多人。」他自爆這些年來，幫過全香港約有一千個小孩子，「我做完這些沒讓人知，也沒有人講，我不會上電視影番張相，呢啲屎忽嘢，我唔係唔識做，不過我好彩少少，唔需要做囉！」