大劉記招｜蕭若元回應：劉鑾雄已經冇新聞價值

富商劉鑾雄(大劉)跟前女友呂麗君(現名呂姵霖)在銅鑼灣皇室堡被拍得同框後，傳出復合說法，大劉今日開記者會再三否認，更一次過將30幾年來的冤屈氣一次過抒發出來，結果記招開足個半鐘，還狂爆金句及猛料。大劉在記招中更特別點名蕭若元，否認跟對方熟稔，只是跟對方及黃玉郎食過一次飯，並非蕭若元所指見過幾次及單獨食過兩、三次飯。

指大劉貴人事忙 蕭若元於晚上在其YouTube頻道回應，他在片段開首說︰「我俾大劉痛斥，俾人痛斥到慣，我有咁多haters！但俾咁有錢嘅人公開鬧係少見啲，我會作出回應！」之後他讀出大劉的記招內容，當提到大劉稱只見過他一次時，蕭若元說︰「佢貴人事忙，我識佢係86、87年，我諗佢完全唔記得晒，有一次我同佢同時睇住政府救市嗰次，用一千億，另外仲有幾次睇住政府沽空救市頂大䲔，大家係坐喺度睇。」

躁狂症屬喱民講法 對於大劉稱蕭若元造謠指他有躁狂症，蕭若元說︰「我要聲明先，我話佢有躁狂症，第一係喱民講嘅嘢，唔係專業人士講嘅嘢，我所謂嘅『躁狂症』係指啲人係咁發脾氣，脾氣好猛烈，自己控制唔到，發得比較多。」他續說到躁狂症是情緒病，「但如果醫生說他沒有，我願意澄清這件事。」 蕭若元提到大劉有創傷後遺症，他說︰「創傷後遺症就係引起躁狂，其實兩樣嘢係冇咩分別，表達自己有創傷後遺症有兩種方法，一個係憂鬱，一個係躁狂，又有啲係又憂鬱又躁狂。」其後他又展示網上數據，談及關於大劉的影片，點擊率並非他頻道中最高的影片，「講佢係唔會令我view數增加，一般嚟講，劉鑾雄已經冇新聞價值。」 蕭若元其後發出聲明，指他在影片的內容，第一部份是facts，第二部份是意見，「facts是可以查證，如果我講任何人，你可以send email來指證我錯咗，我一定更正。第二，如果係嚴重錯誤，我會道歉。關於劉生都係一樣，講邊啲係錯嘅你指正。」他指大劉可以叫醫生寫信證明自己沒有躁狂症給他，他會道歉。

看不到大劉有何成就 蕭若元續說意見是沒法作出客觀評定，是旁人的意見，屬外人的感覺，不同時間有不同感覺。他自言從不會主動講大劉，除非對方有大新聞。他說︰「我唔會主觀講李嘉誠同何鴻燊唔同，因為佢哋係列入商界十大梟雄。我睇唔到你(大劉)生意上有咩傑出表現，冇你咁有錢嘅人都列入去。劉生，你淨係炒下地產，我見唔到你有咩成就！」 避談大劉私人事 對於大劉表示考慮告他或找朋友到台灣拜訪他，蕭若元有3個看法︰「(一)佢唔會咁做；(二)我再講你會咁做；(三)你話你唔會咁做，但有人咁做就唔會入你數。大家覺得係乜嘢！我係所有人講嘢最公正，亦都冇講佢其他嘢，佢同女星嘅嘢，我唔會講，呢啲係坊間嘅傳言。最後一點聲明，佢嘅私人事唔會講。」

蕭若元稱自去年2月1日開始，已經減產︰「劉生嘅片，比起肥媽都爭好遠，我第一條片都百幾萬(view)，許志安條片都七、八十萬，許志安嘅新聞性都遠遠在你劉生之上，唔好以為有錢人大晒！歷史上有錢人係冇咩社會地位！你覺得自己嘅重要性係overrated，李嘉誠都冇咩地位，何況係你？」