大劉記招｜談皇室堡發火原因 認為用「有機心」來形容呂麗君太膚淺

富商劉鑾雄(大劉)對於被拍到早前與前女友呂麗君(現名呂姵霖)現身銅鑼灣皇室堡，繼而惹來復合揣測。大劉今日開記者會，中氣十足講足個半小時，期間講到激動位時先後數度企起身，當中有兩次是談到呂麗君。

大劉：佢真係好蠢

大劉與呂麗君育有一子一女，於2014年分手，大劉指這8年來有人不斷散播謠言，受到「某人」不停攻擊，大劉繼在上月31日發聲明否認跟呂麗君復合後，今日他再談到跟對方甚少來往，如聲明上所指重提是對方有困難才花了兩分鐘決定是否伸出援手，他被問到呂麗君為人，大劉自言不方便評論其為人，講足「七七四十九日都講唔完」，談到是否仍經常見到呂麗君為他所生的20歲囡囡及12歲兒子，他即顯得一臉無奈及沉思一會。再有記者問他認為呂麗君是否有「機心」，大劉即表示：「你呢方面形容得太膚淺啦。」大劉指陳凱韻(甘比)初時也不相信「佢」(呂麗君)好蠢，並不是裝出來：「到宜家佢(甘比)真係信，佢(呂麗君)真係好蠢。」