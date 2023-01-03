大劉記招｜談皇室堡發火原因 認為用「有機心」來形容呂麗君太膚淺

富商劉鑾雄(大劉)對於被拍到早前與前女友呂麗君(現名呂姵霖)現身銅鑼灣皇室堡，繼而惹來復合揣測。大劉今日開記者會，中氣十足講足個半小時，期間講到激動位時先後數度企起身，當中有兩次是談到呂麗君。
大劉：佢真係好蠢
大劉與呂麗君育有一子一女，於2014年分手，大劉指這8年來有人不斷散播謠言，受到「某人」不停攻擊，大劉繼在上月31日發聲明否認跟呂麗君復合後，今日他再談到跟對方甚少來往，如聲明上所指重提是對方有困難才花了兩分鐘決定是否伸出援手，他被問到呂麗君為人，大劉自言不方便評論其為人，講足「七七四十九日都講唔完」，談到是否仍經常見到呂麗君為他所生的20歲囡囡及12歲兒子，他即顯得一臉無奈及沉思一會。再有記者問他認為呂麗君是否有「機心」，大劉即表示：「你呢方面形容得太膚淺啦。」大劉指陳凱韻(甘比)初時也不相信「佢」(呂麗君)好蠢，並不是裝出來：「到宜家佢(甘比)真係信，佢(呂麗君)真係好蠢。」
冀長多幾年命睇子女長大
大劉表示自己非蕭若元所指的躁狂症，自言是有創傷後遺症，叫蕭生「求求你讓我躲開」。他回應在皇室堡破口大罵一名男子的原因，指當時該男人挨柱踎在商場，阻住條路，叫對方起身亦沒有反應，如果經過便要貼住對方而過，大劉表示會引起幾個問題，他坦言自己身體狀態欠佳，若當日不慎摔倒隨時會斷幾條肋骨，又擔心後腦落地會死，出街要扶住行，嚴重的話會行行下休克，這是事實非亂作出來，他又指當時商場有人沒有戴口罩而擔心會感染新冠病毒，又驚給人認出乘機勒索等，自爆每個月平均有十至三十宗上其公司招搖撞騙及敲詐。大劉自言若不幸確診便「九死一生」，因自己接受過器官移植，表示有食抗排斥藥，所以大大減低了身體的抵抗力，大劉表示雖已打了五針，但萬一中招抵抗力只等於一般人的三四成。大劉自言非怕死，他稱：「我驚唔係驚怕死，最細個女得4歲，個仔得10歲，個女得14歲，我希望長多幾年命睇住佢哋大。」