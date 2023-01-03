大劉記招｜諗過開YouTube頻道 談蕭若元：我幫過咁多貧苦人家，唔怕幫埋你

富商劉鑾雄(大劉)跟前女友呂麗君(現名呂姵霖)在銅鑼灣皇室堡被拍得同框後，傳出復合說法，大劉今日開記者會再三否認，更一次過將30幾年來的冤屈氣一次過抒發出來，結果記招開足個半鐘，還狂爆金句及猛料。

對於蕭若元在自己的YouTube頻道上指大劉有躁狂症，大劉認真地說只是有創傷後遺症，他向記者表示：「代我同佢講聲，求求你讓我躲開，你有唔掂，我幫過咁多貧苦人家，唔怕幫埋你。」他又表示好諒解蕭若元，指對方到台灣是為了避債，「佢搵到食使乜咁？如果有一日，我要喺平台咁樣呃like，就大X碌啦！」大劉否認跟蕭若元熟稔，只是跟對方及黃玉郎食過一次飯，並非蕭若元所指見過幾次及單獨食過兩、三次飯。大劉表示不會向蕭若元採取法律行動：「我今日慶幸都搵到稀粥，我唔希望做任何嘢影響到第二代第三代生仔冇屎忽。」至於被對方在平台上形容反應快如閃電，大劉則指形容得不夠貼切：「唔係閃電囉，係比光速快幾百倍，唔通我教精佢咩，你了解我呀？快如閃電？」大劉又稱蕭若元係「叻人」，不過這個世界專收叻人，指對方爭人錢又走去台灣，就連家姐及兒子也相繼破產，大劉表示不會擔心今日言論，因為自己是講事實。

同時，大劉又自爆有想過開設屬於自己的YouTube頻道，自言若果真的在平台上載影片，肯定日日過億(view數)！他續說：「我真係想開個頻道，身邊我屋企人話唔好，你估點解呀？因為好易被黑客黑入去。」擔心被人整蠱隨時被屈「反中亂港」。