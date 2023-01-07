大劉購呂麗君物業 回應指日後或轉贈太太甘比

華人置業前主席劉鑾雄(大劉)日前開記者會，除再三否認跟舊愛呂麗君(現名呂姵霖)復合外，更將30多年來的冤屈氣一次過向傳媒發洩出來，令他與呂麗君再度成為新聞人物。

對於有報道指大劉購入呂麗君的灣仔壹環頂層特色單位，實用面積1,363平方呎，交易作價為4,000萬元，較單位估價低近16%。該特色戶原由呂麗君父親呂立強及胞兄呂雲峯在2014年初一同買入，當年作價約5,120.53萬元，及後已轉售予呂麗君，網上銀行估價，該單位為4,740萬元，大劉今次買入單位的價格，較銀行估價低15.6%。換言之是次交易呂麗君帳面蝕逾800萬元。

對於購買呂麗君特式單位事宜，大劉方面已作出回應，指該物業不是購入作自用，而是租回予呂麗君，更稱日後再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈其妻甘比。

大劉回應如下：

1. 有關是次購買壹環特式單位，並以我個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，我最後決定以私人名義購買該物業。假若日後我再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比。

2. 該物業不是我購入作自用，而是租回予呂女士，而我本人不會代呂女士交代怎樣處理出售物業後取得的資金。

3.有傳聞指呂女士因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，我本人不願置評。本人只能說已完成了一些純商業交易。

財經小知識：若沒有人協助渡過爆倉的難關，負債人或會被銀行追收貸款，若未能清還債務，其名下物業或會淪為銀主盤，後果不堪設想。

4. 回看當時我最重要、最小心及最有備無患的決定之一，就是要求呂女士以信托形式代子女持有於壽臣山及雅賓利物業的業權，從而保障子女的利益。此方法可防止呂女士將該等物業抵押予銀行，撇除日後物業被人追收貸款，甚至成為銀主盤的風險，又可避免物業被偷偷賣出。我的出發點只為子女著想，盡可能避免可預見的惡劣情況，因實在不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業，或有機會被人輸掉本是子女的身家財產。