大叔夢中人｜尼古拉斯基治角逐金球影帝 直認打算告別大銀幕

由奧斯卡影帝尼古拉斯基治(Nicolas Cage)主演新片《大叔夢中人》(Dream Scenario),屬《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)製作公司A24出品的又一話題作。

《大叔夢中人》獲影評一面倒力捧,更被封為可媲美經典電影《無痛失戀》(Eternal Sunshine of the Spotless Mind),尼古拉斯基治憑該片獲提名第81屆金球獎音樂及喜劇類的最佳男主角。縱橫影壇多年的奧斯卡影帝尼古拉斯基治,在《大叔夢中人》扮演一個中年漢,外媒盛讚是他從影以來最佳演出,尼古拉斯基治本人大爆想以此人生巔峰作來告別大銀幕!