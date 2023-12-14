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娛樂
2023-12-14 23:00:59

大叔夢中人｜尼古拉斯基治角逐金球影帝 直認打算告別大銀幕

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大叔夢中人｜尼古拉斯基治角逐金球影帝 直認打算告別大銀幕

尼古拉斯基治主演新片《大叔夢中人》獲影評一面倒力捧。

由奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）新片《大叔夢中人》（Dream Scenario），屬《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）製作公司A24出品的又一話題作

《大叔夢中人》影評一面倒力捧，更被封為可媲美經典電影《無痛失戀》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind）尼古拉斯基治憑該片獲提名第81屆金球獎音樂及喜劇類最佳男主角縱橫影壇多年的奧斯卡影帝尼古拉斯基治，在《大叔夢中人》扮演一個中年漢，外媒盛讚是他從影以來最佳演出，尼古拉斯基治本人大爆想以此人生峰作告別大銀幕

尼古拉斯基治有想過以《大叔夢中人》，作為他告別大銀幕的最後作品。

尼古拉斯基治有想過以《大叔夢中人》，作為他告別大銀幕的最後作品。

現年59歲的尼古拉斯基治表示，他讀過劇本後就非常恨拍《大叔夢中人》，自己從影以來只讀過五個讓他說出「一定要拍出來，這非常重要，我一定要拍這部電影」的劇本，其中之一就是《大叔夢中人》，他稱：「坦白說，這是我讀過最傑出的劇本之一。我為這部電影獻出了最好的演出，這部電影大概是我拍過最好的電影。」

尼古拉斯基治出道至今45年，拍攝超過100部電影，近日接受外媒訪問時突然驚爆想以大叔夢中人》的巔峰演出告別大銀幕，並表示：「我想要透過電影去表達的一切，我想在高峰時離開，說一聲再見。希望之後以其他方式去表達我的想法。」當被追問是否想以大叔夢中人》作為他最後一部電影時，他重申：「我會說再見。我已做了該做的事情，現在我想繼續前進。但我還有其他合約要履行，所以我們看看會怎樣吧。」尼古拉斯基治隨即透露了告別大銀幕後的打算，他說自從在兒子力薦下欣賞「神劇」《絕命毒師》（Breaking Bad）後，發現這種表演模式是在拍電影時做不到的，於是啟發他萌生出拍劇的念頭，加上拍劇可讓他一直待在同一地方，不用為了拍攝離開家人個人而言這很棒。我仍是個學生，我能在劇集中有東西可以學到。

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《大叔夢中人》將於1月4日在香港開畫，12月16日起上映優先場

外媒盛讚《大叔夢中人》是尼古拉斯基治從影以來最佳演出。 尼古拉斯基治憑該片入圍第81屆金球獎音樂及喜劇類的最佳男主角。 尼古拉斯基治憑該片入圍第81屆金球獎音樂及喜劇類的最佳男主角。 《大叔夢中人》將於1月4日正式在港上映。
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