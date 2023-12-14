大叔夢中人｜尼古拉斯基治角逐金球影帝 直認打算告別大銀幕

現年59歲的尼古拉斯基治表示，他讀過劇本後就非常恨拍《大叔夢中人》，自己從影以來只讀過五個讓他說出「一定要拍出來，這非常重要，我一定要拍這部電影」的劇本，其中之一就是《大叔夢中人》，他稱：「坦白說，這是我讀過最傑出的劇本之一。我為這部電影獻出了最好的演出，這部電影大概是我拍過最好的電影。」

尼古拉斯基治出道至今45年，拍攝超過100部電影，近日接受外媒訪問時突然驚爆想以《大叔夢中人》的巔峰演出告別大銀幕，並表示：「我想要透過電影去表達的一切，我想在高峰時離開，說一聲再見。希望之後以其他方式去表達我的想法。」當被追問是否想以《大叔夢中人》作為他最後一部電影時，他重申：「我會說再見。我已做了該做的事情，現在我想繼續前進。但我還有其他合約要履行，所以我們看看會怎樣吧。」尼古拉斯基治隨即透露了告別大銀幕後的打算，他說自從在兒子力薦下欣賞「神劇」《絕命毒師》（Breaking Bad）後，發現這種表演模式是在拍電影時做不到的，於是啟發他萌生出拍劇的念頭，加上拍劇可讓他一直待在同一地方，不用為了拍攝離開家人：「個人而言這很棒。我仍是個學生，我能在劇集中有東西可以學到。」