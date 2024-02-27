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娛樂
2024-02-27 20:30:37

大叔的愛Returns｜最終回周末上架 武藏吐血生命倒數告別春田田

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大叔的愛Returns｜最終回周末上架 武藏吐血生命倒數各別春田田

日劇《大叔的愛－Returns－》即將迎來大結局。

日劇《大叔的愛－Returns－》即將迎來最終回，香港觀眾可以在32日凌晨透過「黃Viu煲劇平台」免費收看大結局。田中圭、林遣都和吉田鋼太郎合演的人氣劇《大叔的愛－Returns－》，最新一回講到「春牧CP」成功克服生活分歧，關係漸入佳境，那邊廂武藏卻吐血，更被醫院告知只剩下一個月的性命！為了不讓身邊人擔心，武蔵獨自強撐笑容，也着手準備生命的最終章。某天春田在家中發現武藏遺下的告別光碟，片中提到武藏將在櫻花盛開前離開人世，春田才發現對方命不久矣！二人抱頭痛哭的場面更讓日本網民直呼「我哭了」、「請部長活得長命些」，下集一眾主演將會帶來「最後的家庭聚會」，從前幼稚的春田也開始思考從未想過的生命課題

吉田鋼太郎飾演的武藏到醫院檢查。

吉田鋼太郎飾演的武藏到醫院檢查。

爭仔五年戲外交流爸爸經

《大叔的愛》鐵三角田中圭、林遣都和吉田鋼太郎從2018年合作至今，培養出絕佳默契；戲中三人雖然是三角關係，戲外卻是經常交流湊仔經的好爸爸！近日田中圭在訪問透露「部長」的轉變，他稱：「五年前《大叔的愛》開始時，他是我們的『魔王』，但是最近魔王好像進化了，他變得很神聖！其實我們每個人都很尊敬鋼太郎先生，他非常友善，我們吃過幾次飯、拜訪過他的家，甚至還喝過酒。」林遣都則表示去年榮升爸爸後曾經感到迷失，幸得前輩吉田提點，才讓自己走過難關：「自從組織家庭後，我的生活完全改變了，單身時我致力於演藝事業，但是結婚後我感到困惑。吉田鋼太郎是值得依靠的人，我和他進行了一次父親對談，因為他也有一個年齡相若的孩子！他對我說『演員建立家庭後，處理工作的方式會發生變化，這可能會令人困惑，但是正是體驗的時候』，我很感謝他，讓我感到煥然一新！」田中圭和林遣都更大爆「部長」是個女兒控，私下充滿反差萌。

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春牧發現武藏遺下的告別光碟。 春田得知武藏生命進入倒數階段，不禁失聲痛哭。 武藏透過影片向春田告別。 牧亦為「情敵」感到傷心。 日劇《大叔的愛－Returns－》將告一段落。
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