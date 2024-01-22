大叔的愛Returns｜田中圭慘遭井浦新強吻 「春牧戀」感情受考驗

由日劇《大叔的愛》原班人馬田中圭、林遺都和吉田鋼太郎主演的續作《大叔的愛－Returns－》已播出第二集，挾著上季聲勢，劇集更成功登上X(前Twitter)全球潮流第一位。田中圭和林遺都演的「春牧CP」已正式結婚，但新婚生活備受考驗，除了有管家武藏(吉田鋼太郎飾)的硬闖，田中圭更被今季強勢加盟的井浦新強吻，震驚不少日本觀眾。劇集現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可於逢星期六零時15分免費緊貼進度。
「春和吻」震驚日本觀眾
今季的《大叔的愛－Returns－》講到牧(林遣都飾)已回歸日本，並已跟春田(田中圭飾)結婚，不過管家武藏(吉田鋼太郎飾)仍堅持每周3次「硬闖」春牧家，協助料理家務，並開始嘮叨二人，而牧也漸漸抱怨食物的味道，彼此氣氛變得緊張。這時，春田的母親突然到訪，春田亦趁機自爆已和牧結婚一事，原以為「春牧CP」終於克服重重困難、迎來美好愛情之際，某天春田出門上班時，發現同事和泉(井浦新飾)倒卧在血泊中，他上前營救時竟被對方強吻，「春和吻」震驚了不少日本觀眾，後續發展令人期待。
田中圭感焦慮 拍續作有壓力
近日田中圭接受雜誌專訪，談到接拍《大叔的愛》系列的心路歷程：「當時描寫男人間愛情的作品還沒有那麼多，所以我和其他演員都不太懂得如何演繹，如今社會對於同性愛情的認知程度已經改變了。我拍這部劇的初衷就是想拍一部大家都會愛上的『純愛劇』，我愛上的人恰好是一個男人而已。」談到前作人氣火爆，作為劇集靈魂人物的田中圭亦坦言壓力不少：「這是一部深受觀眾喜歡的作品，所以一開始我們覺得對續集感到焦慮和壓力，但是能夠聚集我最喜歡的工作人員和演員來回應那些一直支持和等待我們的人，對我來說是一個很大的回報。」