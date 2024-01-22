大叔的愛Returns｜田中圭慘遭井浦新強吻 「春牧戀」感情受考驗

由日劇《大叔的愛》原班人馬田中圭、林遺都和吉田鋼太郎主演的續作《大叔的愛－Returns－》已播出第二集，挾著上季聲勢，劇集更成功登上X(前Twitter)全球潮流第一位。田中圭和林遺都演的「春牧CP」已正式結婚，但新婚生活備受考驗，除了有管家武藏(吉田鋼太郎飾)的硬闖，田中圭更被今季強勢加盟的井浦新強吻，震驚不少日本觀眾。劇集現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可於逢星期六零時15分免費緊貼進度。

「春和吻」震驚日本觀眾 今季的《大叔的愛－Returns－》講到牧(林遣都飾)已回歸日本，並已跟春田(田中圭飾)結婚，不過管家武藏(吉田鋼太郎飾)仍堅持每周3次「硬闖」春牧家，協助料理家務，並開始嘮叨二人，而牧也漸漸抱怨食物的味道，彼此氣氛變得緊張。這時，春田的母親突然到訪，春田亦趁機自爆已和牧結婚一事，原以為「春牧CP」終於克服重重困難、迎來美好愛情之際，某天春田出門上班時，發現同事和泉(井浦新飾)倒卧在血泊中，他上前營救時竟被對方強吻，「春和吻」震驚了不少日本觀眾，後續發展令人期待。