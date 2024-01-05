大叔的愛Returns｜田中圭率原班人馬回歸 香港黃Viu無料放送

由「春田田」田中圭、「暖男牧」林遣都和「少女心部長」吉田鋼太郎攜手合演的BL日劇天花板《大叔的愛》，全新續作《大叔的愛－Returns－》將於今晚回歸，本地「黃Viu煲劇平台」將緊貼日本，於星期六零時15分上架，香港觀眾可以免費追睇他和他的愛情故事。
承接《大叔的愛》故事線，《大叔的愛－Returns－》講述經歷新冠疫情後，阿牧（林遣都飾）從新加坡調職回來，原以為可以和春田（田中圭飾）展開夢想中的新婚生活，二人卻同時被公司委以重任，並開始為了雞毛蒜皮的小事而爭吵不休。這時，五年前提前退休、近日重新進入職場的「家政夫」武藏（吉田鋼太郎飾）被派遣到二人愛巢，並開始對阿牧發牢騷，認為他無法好好照顧春田，再度燃起搞笑的情感關係。
2018年《大叔的愛》在掀起熱潮，還數度登上Twitter排名世界趨勢第一名，橫掃日劇大賞、日劇學院賞等多項獎項，之後還被翻拍成港版。2019年，開拍「大叔宇宙」系列全新故事《大叔的愛-in the sky-》，相隔五年後，《大叔的愛－Returns－》爆笑回歸，田中圭形容心情既興奮又緊張：「雖然覺得『春田』這個角色早已在我心裡，但我還是會緊張，同時也很懷念，因為第一天就可以和『牧』一起拍攝。」林遣都亦笑言：「開拍前我重溫了之前的電視劇和電影，畢竟已經五年了，有很多東西都記不起，但是看完之後所有回憶都回來了。」除了林遺都確定回歸，影帝井浦新和三浦翔平亦會強勢加盟，據悉二人將飾演「春牧CP」的新鄰居，令人期待四人的火花。