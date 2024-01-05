大叔的愛Returns｜田中圭率原班人馬回歸 香港黃Viu無料放送

由「春田田」田中圭、「暖男牧」林遣都和「少女心部長」吉田鋼太郎攜手合演的BL日劇天花板《大叔的愛》，全新續作《大叔的愛－Returns－》將於今晚回歸，本地「黃Viu煲劇平台」將緊貼日本，於星期六零時15分上架，香港觀眾可以免費追睇他和他的愛情故事。

承接《大叔的愛》故事線，《大叔的愛－Returns－》講述經歷新冠疫情後，阿牧（林遣都飾）從新加坡調職回來，原以為可以和春田（田中圭飾）展開夢想中的新婚生活，二人卻同時被公司委以重任，並開始為了雞毛蒜皮的小事而爭吵不休。這時，五年前提前退休、近日重新進入職場的「家政夫」武藏（吉田鋼太郎飾）被派遣到二人愛巢，並開始對阿牧發牢騷，認為他無法好好照顧春田，再度燃起搞笑的情感關係。