大埔宏福苑五級大火｜MIRROR成員出錢出力 姜濤Anson Lo各捐100萬港元

大埔宏福苑五級奪命大火，令不少居民痛失家人及家園，傷亡慘重，社區各界均有力出力，有錢出錢。昨晚以低調形式在香港啟德體育舉行的韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》，原定出席的MIRROR因不幸的火災事故，沉重心情，決定不出席，成員各以自己方式作出支援，姜濤、盧瀚霆各自捐款100萬予慈善機構。

留言安慰受災者

姜濤透過東華捐出100萬港元作緊急援助災民，連同早前姜濤後援會捐出「7週年 Mini Keung's Charity Store」30萬盈利，姜濤與姜糖合力共捐130萬港元。而Anson Lo則捐出100萬予「仁濟緊急援助基金」出賑災，他亦婉謝fans在場外的應援，呼籲神徒將心意轉化為善款。活躍於Threads的江𤒹生(AK)、呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)亦有留言安慰遇難者，AK和Tiger亦曾落區做義工。明日舉行演唱會的Jer(柳應廷)，捐出首場收業予慈善平台，同樣呼籲粉絲將應援資金轉為捐款。