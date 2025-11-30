大埔宏福苑五級火｜姜濤旗下品牌慰問受災居民 AK孖Tiger落區做義工

大埔宏福五級火災害，導致128人死亡及83人受傷，另有150個失聯個案，不少人因此痛失至親和家園，除了金錢和物資支援，心靈支援亦不容忽視。MIRROR成員姜濤透過東華三院捐出100萬港元緊急援助災民，連同早前姜濤後援會捐出「7週年 Mini Keung's Charity Store」30萬盈利，姜濤與姜糖合力共捐130萬港元。今日，有姜糖在threads公開多謝姜濤旗下品牌「To zero」，透過寄貨地址，得悉有顧客居於訪區，親自以短訊致電慰問和打氣。姜濤亦不忘叮囑慎防有詐，必要清楚核實，別胡亂透露個人資料。

有姜糖在Threads分享，自言起初收到WhatsApp訊息寫著「我似姜濤」，以為是騙案，後來再詢問對方最近一次的訂貨詳情，經核對才發現確實無誤才相信，她深感沒有支持錯偶像，「多善良和愛心，雖然我突然什麼都冇晒，但我和先生還平安，但我認識街方有些在今次已離開咗我心情非常難過的向我只同姜姜說我不是最慘嗰個我還訂得住，我說將資源留比更需要㗎人，我好多謝姜姜關心我只向佢說 love u，而我要盡快找地方居住，但所有衣服包括FC衫和To Zero 衫就冇晒。」事件被公開後，姜濤在社交平台呼籲，「以免大家擔心是欺詐訊息，大家收到TO ZERO訊息後，我們會和你氜核對以往購買的資料以證實身分，如對方不能核對清楚資料，請一定不要透漏任何個人信息並立即封銷對方，感謝大家。」