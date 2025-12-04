大埔宏福苑五級火｜徐天佑夫妻捐五日營業額助災民 太太憶宏福苑童年美好回憶

近日大埔宏福苑發生嚴重火警，事件受到全城關注，過去的一星期有不少藝人以不同的方式去關心災民。前組合Shine成員徐天佑與太太 Olive ，雖然不在宏福苑長大，但Olive透露童年最美好回憶都在該處遊樂場發生：「以前叔叔嬸嬸以及和年紀相若嘅cousins住嗰度，所以經常入去玩。童年最美好嘅回憶，那些舊照片同home video捕捉到嘅片段，好多都係喺宏福苑樓下遊樂場發生。」由於仍然有好友住在屋苑，她表示想起災民現在經歷的一切相當痛心，認為自己必須伸出援手支持他們。

捐出五日營業額 徐天佑與太太昨日(3日）在社交網發文宣布所經營的護膚品牌概念店，由11月26日至30日的零售銷售總額將會全數作捐款用途，並表示：「我哋知道係一個重大嘅決定。坦白說，$613,027 ，並不是額外利潤或marketing budget，這是我哋嘅營運現金流，足以支付我哋一個月的租金和開支，還未計人工。但此刻，災民嘅需要比我哋自身更為迫切。」

分配善款 為了捐款能作多角度有效支援受影響的家庭，徐天佑與太太仔細研究各慈善機構，最終決定將善款分配予四個不同範疇。當中400,000元捐予Habitat for Humanity，專注為災民恢復居住空間及提供日常電器等基本需要；150,000元捐予香港撒瑪利亞防止自殺會，希望正在面對悲傷、震驚同焦慮的人能獲得專業的輔導和心理健康支援，50,000元捐予阿棍屋，希望受傷及流離失所的寵物獲得庇護和照顧，餘下13,027元則直接捐予殉職消防員何偉豪家屬，以此表達感激和敬意。