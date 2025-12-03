大埔宏福苑五級火｜慧妍雅集捐100萬港幣 向前線消防員致意

近日大埔宏福苑發生嚴重火警事件受到全城關注。慧妍雅集對大埔宏福苑火災一直密切關注並深感痛心，慧妍雅集共籌得1,211,533 元善款，並將陸續分批捐出，對受火災影響的居民及救援團體深表關懷，並向所有受影響人士致以最深切慰問。同時，衷心感謝連日來消防及各政府部門的救援工作。

事件中，感謝前線消防員日以繼夜的救援，得知消防員何偉豪先生於執行任務時不幸殉職，多名消防員受傷，令人深感惋惜與悲痛。為提供最即時及實際的援助予前線支援單位，慧妍雅集率先向香港消防處福利基金捐款100萬港元，款項將直接分發予殉職消防員家屬及火災中受傷的消防員，以支援其醫療開支、康復治療及家庭生活 。