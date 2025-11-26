大埔宏福苑五級火｜李居明曾預言11月有大災難 李丞責七師傅先後提過有火災

今日(26日)下午2時51分，大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防接報後趕到現場開喉射水灌救，同時動用一隊搜救隊協助，現時火警升為5級。火屑飄到旁邊大廈，蔓延到相鄰宏泰閣及宏新閣等樓宇，多個單位內部「燒通頂」火光熊熊，暫時4死5傷。有不少住戶透過不同平台報道自己的位置，盼可以獲救援人員留意。

由於今年不停瘋傳7月有大災難，李居明曾於今年4月表示「其實係9月之後先至大鑊，唔係7月。」並指11月最嚴重，同時也指出會有大火災。他曾預告︰「未來土星逆轉最快到九月一日，之後海王星逆轉於十月廿三日，天王星逆轉於十一月八日，這才是今年最大災難之期。」認為下半年才是今年的大凶兆之期。在11月，香港先後有多個地方出現火災，包括啟德體育園二級火警、利舞臺廣場外牆著火、九龍灣啟晴邨、大角咀工廈發泡膠儲存倉、元朗南坑排貨櫃場、上水丙崗村鐵皮屋、葵涌八號貨櫃碼頭、元朗掌牛山山火現長500米火龍、新油麻地避風塘貨船起火等。