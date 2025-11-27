大埔宏福苑五級火｜《東張西望》搵業主受訪 質疑承辦商廉價發泡膠料封窗

大埔宏福苑昨日(26日)發生五級火，事件造成多人傷亡，1名消防員殉職。7幢起火大廈正進行搭棚工程，外牆的建造物料懷疑未符防火標準，負責維修的工程公司3名負責人被捕。警方發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，相關物料由一間工程公司負責安裝。今晚《東張西望》除了播出受影響住戶情況外，及探討保險賠償，亦有聚焦在發泡膠封窗和棚網。

李光昇指發泡膠封窗非常危險，並指作為建築專業人士應該知道發泡膠是高度易燃及高危。節目組展示網上流出有業主就棚網的防燃性去信勞工處，對方回覆指處方的安全條例沒有涵蓋棚網或任何物料的阻燃性標準，並稱維修工程並不需要在竹棚架上進行熱工序、使用明火或易燃物品，所以棚網發生的火險非常低。《東張》去信勞工處，對方回覆指當時的信件回覆有關棚網的阻燃性內容欠清晰，並澄清勞工處職員在巡查中檢視了該棚網的產品質量證書，顯示棚網的阻燃效能符合《竹棚守則》所載的認可標準。李光昇指從影片所見，見到燒著的不是竹棚，質疑事件中的棚網防燃性，不排除有人在審批時提供合規格的棚網，到現場用又是另一種。

有關注維修的業主指在工程開始不久，已經有人發現棚網覺得有問題，在9月剪了棚網的一部份，沒料到真的「一點就著」，但法團不接受該名業主的意見。至於發泡膠封窗，對方表示打風時，有不少住戶的窗戶被石屎擊中，於是在9月的會議上提出要求保護窗戶，「但係當時佢拎嘅物料係實淨啲，曾經用打火機去燒，係會熔同釋放膠嘅味道。呢隻物料都有應用係各大維修做保護，但係我哋發現咗一樣嘢，就係喺過咗幾個月之後，有啲東北季候風或者落雨，甩咗再釘返上去，就係呢一種助燃嘅發泡膠啦。」