大埔宏福苑五級火｜林家棟舞台劇《等待果陀》紀念品收益全數捐助災民

朱栢謙大讚BabyJohn搞笑

謝幕時，林家棟請觀眾向郎哥送上掌聲，因郎哥在劇中幾乎沒有對白，僅以一段長達八分鐘、一氣呵成的獨白，配合豐富的身體語言，演繹出一段看似荒誕卻意味深長的篇章。隨後，BabyJohn稱讚林家棟與朱栢謙在近兩小時的演出中從未離開舞台，由始至終帶領著戲劇節奏。朱栢謙則分享對BabyJohn的欣賞，表示：「認識BabyJohn好耐，佢好認真咁去搞笑，排練時我都忍唔住笑，大家俾啲掌聲佢，佢真係好正。」他亦感謝能與林家棟合作，更透露對方在排練首日已熟記所有劇本，林家棟笑回：「鄧樹榮好煩㗎！我要應付佢嘛！」