大埔宏福苑五級火｜林家棟舞台劇《等待果陀》紀念品收益全數捐助災民

舞台劇《等待果陀》（Waiting for Godot）日前於壽臣劇院正式上演。該製作匯聚跨領域演出陣容，包括首次參演舞台正劇的影帝林家棟、身兼演、唱、導的朱栢謙、人氣主持及影視演員蔡瀚億（BabyJohn），以及資深唱片騎師兼演員倪秉郎（郎哥）。四位首度同台合作，共同為這部世界經典注入當代粵語舞台的生命力。
朱栢謙大讚BabyJohn搞笑
謝幕時，林家棟請觀眾向郎哥送上掌聲，因郎哥在劇中幾乎沒有對白，僅以一段長達八分鐘、一氣呵成的獨白，配合豐富的身體語言，演繹出一段看似荒誕卻意味深長的篇章。隨後，BabyJohn稱讚林家棟與朱栢謙在近兩小時的演出中從未離開舞台，由始至終帶領著戲劇節奏。朱栢謙則分享對BabyJohn的欣賞，表示：「認識BabyJohn好耐，佢好認真咁去搞笑，排練時我都忍唔住笑，大家俾啲掌聲佢，佢真係好正。」他亦感謝能與林家棟合作，更透露對方在排練首日已熟記所有劇本，林家棟笑回：「鄧樹榮好煩㗎！我要應付佢嘛！」
林家棟關心火災居民
劇團同時心繫社會，宣布演出期間所有周邊紀念品的銷售收益，將不扣除成本，全數撥捐「仁濟緊急援助基金」及「白恩逢之家」，用以支援早前大埔宏福苑火災中受影響的居民，協助他們重建生活、渡過難關。林家棟表示：「今次每個角色都比較困難，看似無邏輯，但又好似有內容；看似無主題，卻又有好多點可以讓大家對號入座。希望大家享受舞台劇之餘，也支持火災居民，大家都要好好活下去。」