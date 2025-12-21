熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-21 20:00:00

大埔宏福苑五級火｜林家棟舞台劇《等待果陀》紀念品收益全數捐助災民

分享：
舞台劇《等待果陀》（Waiting for Godot）日前於壽臣劇院正式上演。

舞台劇《等待果陀》（Waiting for Godot）日前於壽臣劇院正式上演。

舞台劇《等待果陀》（Waiting for Godot）日前於壽臣劇院正式上演。該製作匯聚跨領域演出陣容，包括首次參演舞台正劇的影帝林家棟、身兼演、唱、導的朱栢謙、人氣主持及影視演員蔡瀚億（BabyJohn），以及資深唱片騎師兼演員倪秉郎（郎哥）。四位首度同台合作，共同為這部世界經典注入當代粵語舞台的生命力。

首次參演舞台正劇的影帝林家棟。

首次參演舞台正劇的影帝林家棟。

朱栢謙大讚BabyJohn搞笑

謝幕時，林家棟請觀眾向郎哥送上掌聲，因郎哥在劇中幾乎沒有對白，僅以一段長達八分鐘、一氣呵成的獨白，配合豐富的身體語言，演繹出一段看似荒誕卻意味深長的篇章。隨後，BabyJohn稱讚林家棟與朱栢謙在近兩小時的演出中從未離開舞台，由始至終帶領著戲劇節奏。朱栢謙則分享對BabyJohn的欣賞，表示：「認識BabyJohn好耐，佢好認真咁去搞笑，排練時我都忍唔住笑，大家俾啲掌聲佢，佢真係好正。」他亦感謝能與林家棟合作，更透露對方在排練首日已熟記所有劇本，林家棟笑回：「鄧樹榮好煩㗎！我要應付佢嘛！」

adblk5
BabyJohn稱讚林家棟與朱栢謙在近兩小時的演出中從未離開舞台，由始至終帶領著戲劇節奏。

BabyJohn稱讚林家棟與朱栢謙在近兩小時的演出中從未離開舞台，由始至終帶領著戲劇節奏。

林家棟關心火災居民

劇團同時心繫社會，宣布演出期間所有周邊紀念品的銷售收益，將不扣除成本，全數撥捐「仁濟緊急援助基金」及「白恩逢之家」，用以支援早前大埔宏福苑火災中受影響的居民，協助他們重建生活、渡過難關。林家棟表示：「今次每個角色都比較困難，看似無邏輯，但又好似有內容；看似無主題，卻又有好多點可以讓大家對號入座。希望大家享受舞台劇之餘，也支持火災居民，大家都要好好活下去。」

舞台劇《等待果陀》（Waiting for Godot）日前於壽臣劇院正式上演。 劇團同時心繫社會，宣布演出期間所有周邊紀念品的銷售收益全數捐助災民。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad