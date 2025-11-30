大埔宏福苑五級火｜梁思浩印尼贏亞洲電視大獎 哽咽致詞為災民打氣

梁思浩昨晚飛往印尼雅加達出席《第30屆亞洲電視大獎》頒獎禮，雖然因工作暫時離港，但他仍心繫大埔遇難居民，祈望逝者安息，傷者早日康復，受災的居民安好。

遇見陳子聰讚對方狀態大勇

思浩今年為馬來西亞電視台主持新節目《超能力學院》，獲《第30屆亞洲電視大獎》提名「最佳綜藝節目」獎項，該獎項共有8個來自亞洲不同地區的節目競逐這個殊榮。而思浩作為香港代表不負眾望，繼去年佘詩曼封后之後，今年他獲得該電視大獎的殊榮，同時亦是昨晚頒獎禮上，惟一得獎的港人。