娛樂
2025-11-30 19:00:00

大埔宏福苑五級火｜梁思浩印尼贏亞洲電視大獎 哽咽致詞為災民打氣

思浩的節目獲《第30屆亞洲電視大獎》的「最佳綜藝節目」獎項。

梁思浩昨晚飛往印尼雅加達出席《第30屆亞洲電視大獎》頒獎禮，雖然因工作暫時離港，但他仍心繫大埔遇難居民，祈望逝者安息，傷者早日康復，受災的居民安好。

 

遇見陳子聰讚對方狀態大勇

思浩今年為馬來西亞電視台主持新節目《超能力學院》，獲《第30屆亞洲電視大獎》提名「最佳綜藝節目」獎項，該獎項共有8個來自亞洲不同地區的節目競逐這個殊榮。而思浩作為香港代表不負眾望，繼去年佘詩曼封后之後，今年他獲得該電視大獎的殊榮，同時亦是昨晚頒獎禮上，惟一得獎的港人。

頒獎嘉賓陳子聰與思浩的圑隊合照。 思浩繼去年佘詩曼封后之後，今年他獲得該電視大獎的殊榮。 思浩成為《第30屆亞洲電視大獎》惟一得獎的香港人。 思浩在台上以廣東話為大埔的災民打氣。 頒獎嘉賓陳子聰與思浩的圑隊合照。

遇見陳子聰讚對方狀態大勇

思浩以素色服裝與他的團隊上台領獎，他以廣東話說︰「今晚我想以廣東話多謝大家，多謝《超能力學院》的台前幕後，我仲想幫香港的大埔災民打氣，大家加油。」台後思浩談得獎感受，哽咽說︰「今晚大會十多個國家，在開場時為我們香港默哀，我上台攞獎時，我亦用廣東話同大埔災民打氣，全場的掌聲令我好感動。」而思浩會將原本打算與台前幕後食飯慶功的費用，全數捐給大埔災民，以表心意。

 

此外，思浩在頒獎禮現場遇見相識多年的陳子聰，他說︰「在後台見到子聰，佢狀態非常好，我哋認識廿多年，佢靚仔番晒，狀態好好，佢今晚係頒獎嘉賓，頒最佳男配角同埋最佳女配角，好開心見到佢。」

