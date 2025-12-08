大埔宏福苑五級火︱江若琳老公大埔餐廳熱心助災民 每日送飯到過渡性房屋

上月大埔宏福苑發生嚴重火警事件受到全城關注，江若琳在事發當晚隨即在社交網表示老公蕭潤邦（Oscar）經營的大埔餐廳堅信號將會通宵營業為災民提供食物及飲品。日前Oscar亦有發表自己的感受，他指幫助別人並非比賽，會選擇用自己的方式，對於今次大埔的災情來說，必須要持續性地支持。今日（8日）是Oscar其食肆品牌15周年，深水埗店以重新面貌與街坊見面。

Oscar發文寫上：「事件發生後，我把所有慶祝活動都取消，跟團隊將處理週年活動的心思及精神，轉化到怎樣幫助受影響的居民上，希望能夠做一點更有意義的事。現在大埔分店每天都送飯到過渡性房屋，希望為受影響的居民送上支持。」他續說深水埗店於12月8日當天的營業額，全數捐出給大埔受影響的居民。