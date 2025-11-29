大埔宏福苑五級火｜汪詩詩批中國製易燃防護網惹禍 老公甄子丹即捐100萬救災

大埔宏福苑五級火增至128人死亡，79人受傷，200人情況未明，由於事發當下宏福苑正進行大維修，各界人士對於起火原因都議論紛紛，亦有人將矛頭指向施工問題，而政府更宣佈會與業界商討逐步改用金屬棚架。不過，武打巨星甄子丹的老婆汪詩詩昨日（28日）就在IG story轉發一段英文，指今次大火快速擴散，並非使用竹棚所致，而是使用由中國進口的不符阻燃標準的棚網，以及使用發泡膠密封窗戶。
疑影射中國產品
汪詩詩的訊息強調「竹子本身並不容易燃燒」，而火勢之所以會蔓延得這麼快，是因為承包商偷工減料，使用了不合規定的中國製易燃防護網。汪詩詩的言論引發內地網友不滿，認為她在影射中國產品「品質低劣」，甚至有人聲稱要「嚴查一家人政治立場！」
急刪文道歉
汪詩詩的「失言」遭大批內地網友圍剿 ，其後她火速刪文撲火，並發文道歉坦言自己在限時動態中「轉發了一段不當文字」，為避免誤導或引發誤解，已第一時間刪除該內容。汪詩詩更澄清謂：「原本只是想討論竹子腳手架相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」最後，她強調：「現在最重要是我們所有的中國同胞齊心協力，幫助受災地區的民眾盡快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎。」而老公甄子丹其後亦宣佈捐出100萬港元支援災民。