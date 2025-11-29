大埔宏福苑五級火｜汪詩詩批中國製易燃防護網惹禍 老公甄子丹即捐100萬救災

大埔宏福苑五級火增至128人死亡，79人受傷，200人情況未明，由於事發當下宏福苑正進行大維修，各界人士對於起火原因都議論紛紛，亦有人將矛頭指向施工問題，而政府更宣佈會與業界商討逐步改用金屬棚架。不過，武打巨星甄子丹的老婆汪詩詩昨日（28日）就在IG story轉發一段英文，指今次大火快速擴散，並非使用竹棚所致，而是使用由中國進口的不符阻燃標準的棚網，以及使用發泡膠密封窗戶。

疑影射中國產品

汪詩詩的訊息強調「竹子本身並不容易燃燒」，而火勢之所以會蔓延得這麼快，是因為承包商偷工減料，使用了不合規定的中國製易燃防護網。汪詩詩的言論引發內地網友不滿，認為她在影射中國產品「品質低劣」，甚至有人聲稱要「嚴查一家人政治立場！」