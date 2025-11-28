大埔宏福苑五級火｜無綫電視暨職藝員愛心基金 捐100萬港元予大埔宏福苑援助基金

今日，TVB發出公告表示捐出100萬港元予「大埔宏福苑援助基金」，並寫：「在這段對香港而言充滿挑戰的時期，我們希望能與受災居民以及香港特別行政區政府同心同行，攜手走過困境，共同守望相助。為提供最即時及實際的協助，『無綫電視暨職藝員愛心基金』宣布捐出港幣100萬元，並將款項直接交予香港特別行政區政府新成立的『大埔宏福苑援助基金』，由特區政府統一處理及分配，確保援助能迅速送達有需要的家庭。」

無綫電視暨職藝員愛心基金亦表示：「是次安排將善款直接交由特區政府統籌，可以確保資源分配更快捷、更有效率，讓受影響的家庭能盡早獲得實際支援，重整生活。我們深信，社會每一份關懷都能為災後重建注入力量。感謝一眾職員、藝員及各界善長多年來 的信任與支持，讓基金得以持續成為關愛社群的橋樑，將愛心化成行動，與有需要人士同行， 攜手為他們建立新希望。」TVB及「無綫電視暨職藝員愛心基金」將繼續秉持「無綫精神，事事關心」的核心理念，凝聚藝員、同事及各界力量，推動愛心傳遞，與市民攜手同行，共建關懷互助的香港。「無綫電視暨職藝員愛心基金」董事局成員包括主席黃德慧、董事陳樹鴻、袁志偉、曾勵珍、汪明荃、何麗全、區彩儀，而胡楓、羅蘭就擔任「無綫電視暨職藝員愛心基金」星級愛心大使，林淑敏、姚焯菲、黃庭鋒、張馳豪則屬基金的愛心大使。