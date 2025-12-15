大埔宏福苑五級火｜詹天文為失言風波公開道歉 承認詞不達意望大家原諒

現年19歲的「聲夢小花」詹天文（Windy）與鍾柔美（Yumi）、張馳豪、林智樂等昨日(14日) 出席新城活動為自己推出的上榜歌拉票，同時亦親手撰寫心意卡，向近日大埔無情火災受影響的居民送上祝福及關懷。不過，Windy在台上為自己歌曲《一切都是有原因的》拉票期間卻口快快講錯說話，惹來網民負評。



詹天文為大埔火災失言風波公開道歉 。

緊張口誤 有網民在Threads 分享Windy 昨日在活動上的一條短片，片中Windy 向災民表示：「我知道呢樣嘢之後我係覺得好痛心，所以我想同佢哋講加油take care ，相信一切是最好的安排！」 Windy 一句口誤「相信一切是最好的安排」引來熱議，網民反應兩極，不少人圍剿表示：「佢哋真係學下講嘢先好出嚟講」、「其實都出道咁多年，兼且都係大學生….真心點解啲質素可以咁差」、「都係唔用腦啦，佢以為tag歌好型，背後顯示佢唔係真心祝福」、「又一個唔經大腦既公關災難」，但亦有人撐Windy 為她解釋：「佢都係一時緊張有口誤」、「Windy 上星期一口就應承做晒兩場音樂劇義演幫災民！ 出心出力！」

親自留言解釋兼道歉 Windy 看至帖文後，親自留言解釋兼道歉：「對唔住，當時張紙嘅祝福語係自己寫嘅，本身諗住除咗講上面嘅內容自己都再講多啲祝福，但詞不達意，變咗tag歌，講咗唔啱嘅說話，好抱歉。本身想表達嘅意思係相信一切都會好起來的，但講成呢句，讓大家覺得唔舒服真心好對唔住 。我之後會做義演，多啲用行動幫助災民，幫手籌款，再次同大家道歉，對唔住。」



其後，她再於IG限時動態以黑底白字發文道歉，「關於昨天失言一事，希望藉此機會向所有受影響的人衷心地道歉，火災事件對大家來說非常沉重，昨天在台上面被問及時心情緊張，導致詞不達意，我想表達的，是希望所有事情都會好起來。經過今次事件，我會好好反省，在公開場合發言會更加謹慎，避免再有失言情況發生，為此再次向大家衷心地道歉。」並再三強調：「再次為我的詞不達意道歉，希望大家原諒我的過失。」