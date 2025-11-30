大埔宏福苑五級火｜謝安琪曾是宏福苑居民 罹難者有舊同學舊街坊

大埔宏福苑五級大火，至今造成最少128人死亡，有44具遺體仍然有待辨認身份。另有150個失聯個案未能聯絡。女歌手謝安琪(Kay)，由出世至成長均在大埔區，就算已在下嫁張繼聰已為人母，仍然選擇在大埔居住，對此地充滿感情，因此與張繼聰捐100萬幫助災民外，剛剛又在社交媒體發文，舒發感受：「經過數日沉澱，作為曾經在這裏生活的居民，宏福苑是我成長的家園，從童年到成為歌手，直至出嫁之前，這裏，裝載著我整個青春。」 Kay指，眼見居住過的單位，和各位看著她長大、愛錫她、關心她的街坊，整過被烈火吞噬，更在數天內告別了舊同學，還有敬愛的長輩和眾多的好鄰居，她說：「我的心痛，是無法言喻的沉重，看著消防員奮不顧身的身影，救護人員不眠不休的奔波，街坊的哭泣和受困者的呼救，我們都感到束手無策，很想盡力去做一點甚麼，那怕是一個轉發、一句問候，一束鮮花、一個鞠躬，一筆捐款、一有時間就去當義工。」

她稱會細心閱讀每段火災新聞，還在心裏默默送上祝福，希望每個舉動、每份心意凝聚起來，幫助安頓受創家庭，支撐他們走下去，「大火無情家園崩塌，但我們仍可成為彼此的依靠，感激每一位盡心盡力參與救助的人員，向所有消防和搜救隊員致以最崇高的敬意，感謝你們無比的勇氣和無私的貢獻，衷心向在拯救任務中失去寶貴生命的英雄何偉豪先生家屬，致以最深切的慰問，並為仍在醫院治療的消防隊員，送上誠摯的祝福。」

Kay希望宏福苑受影響家庭，以及所有出心出力的市民緊緊相連，「願我們以互相扶持的力量，共同面對這段艱難的日子，每個人面對哀傷反應也不同，請允許自己悲傷，也請記得，在撐住別人的同時，也要撐住自己。」她稱雖然現在火雖已撲滅，但大型的善後工作立刻緊隨在後，她擔心新聞熱度減退，那些失去家園、身心受創的災民，尚有漫漫長路要走，以及無數挑戰需要面對。Kay最後願逝者安息、願生者堅強，並指：「遙遙前路，我們一起同行衷心期盼受影響的家庭，能夠早日重獲安定，過去幾天一直收到各方朋友的慰問，感謝你們記得我與家人曾住在宏福苑，謝謝你們的關懷。」