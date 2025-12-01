大埔宏福苑五級火｜謝霆鋒緊守崗位送上支持 張敬軒臨時作改動憑歌寄意

謝霆鋒、張敬軒、衛蘭以及多位歌手日前為澳門舉行的「美獅鋒味搖滾美食節」擔任表演嘉賓，他們均以全黑打扮示人，霆鋒早前聯同美高梅以活動名義捐出500萬港元給予大埔災民作緊急援助及社區重建，前晚他在台上分別以廣東話及國語表示：「呢幾日大家都知道香港好不幸遭遇到一場令人心痛嘅大火，我哋都捐咗少少錢去災區同畀有需要嘅人，我哋好清楚錢係彌補唔到寶貴嘅生命，但我哋相信我哋只可以緊守自己嘅崗位先可以送出支持同溫暖。」霆鋒發表期間數度眼泛淚光，接着更兩度鞠躬，並相隔25年後再次獻唱Beyond的歌曲《不可一世》。

軒仔臨時改動曲目

而張敬軒則臨時改動曲目，唱出多年前寫給亡友的作品《酩酊天使》，憑歌寄意為災民送上祝福，張敬軒在台上感觸表示過去這星期對香港人來說不容易，並提醒大家要加珍惜彼此相處時間，他謂：「以下首歌臨時調動，我以往都比較少唱，希望今晚藉住每位嚟參加嘅朋友，喺呢度將一份思念同祝福獻畀大埔災難嘅朋友，同埋為我哋殉職嘅消防員。喺生活當中，依然有好多身邊嘅屋企人同心愛嘅人好似英雄咁守護我哋。」



衛蘭同樣心繫大埔災民，昨日擔任嘉賓的她感觸說道：「經歷呢件事後，發現咗有好多愛，見到好多喺社區裏面嘅人，一齊出嚟關懷同埋幫忙人，呢件事係感動嘅，當我哋遇到一啲災難或者一啲慘劇，我哋最需要對方嘅愛同支持，喺度傳達愛同安慰畀佢哋。」不少觀眾都歡呼大叫，並為香港打氣。

