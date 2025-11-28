大埔宏福苑五級火｜ 謝霆鋒聯同美高梅捐款500萬助重建家園 陳小春捐100萬

大埔宏福苑發生五級火災，藝人都出錢出力支援受災家庭。繼內地歌手韓紅捐贈1000萬人民幣、張栢芝及王嘉爾分別捐贈100萬港元，吳千語捐出30萬港元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬港元後，今日（28日） 謝霆鋒宣佈聯同美高梅捐出500萬港元，而陳小春一家亦捐出100萬港元。

謝霆鋒捐 500 萬

謝霆鋒的鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」的名義捐出500萬港元，用於向受災居民提供緊急援助，以支援社區重建工作，並期望能幫助受災居民早日重建家園，恢復正常生活。而原定在本月29及30日舉行的「美獅鋒味搖滾美食2025」，大會亦決定將會調整現場氣氛，「以音樂結合美食凝聚人心，傳遞慰藉與積極正向的能量，並與所有觀眾一同將這份關懷轉化為祝福，願逝者安息，生者堅強。」



