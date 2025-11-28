熱門搜尋:

娛樂
2025-11-28 13:00:00

大埔宏福苑五級火｜ 謝霆鋒聯同美高梅捐款500萬助重建家園 陳小春捐100萬

分享：
謝霆鋒和陳小春一家捐款支援大埔宏福苑受災家庭。



大埔宏福苑發生五級火災，藝人都出錢出力支援受災家庭。繼內地歌手韓紅捐贈1000萬人民幣、張栢芝及王嘉爾分別捐贈100萬港元，吳千語捐出30萬港元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬港元後，今日（28日） 謝霆鋒宣佈聯同美高梅捐出500萬港元，而陳小春一家亦捐出100萬港元。

正版謝霆鋒在台上演出時穿上同一色系T恤。 謝霆鋒的發文 謝霆鋒聯同美高梅捐款500萬助災民重建家園。

謝霆鋒捐500

謝霆鋒的鋒味控股聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」的名義捐出500萬港元，用於向受災居民提供緊急援助，以支援社區重建工作，並期望能幫助受災居民早日重建家園，恢復正常生活。而原定在本月2930日舉行的「美獅鋒味搖滾美食2025」，大會亦決定將會調整現場氣氛，「以音樂結合美食凝聚人心，傳遞慰藉與積極正向的能量，並與所有觀眾一同將這份關懷轉化為祝福，願逝者安息，生者堅強。」

 

陳小春攜全家捐助100萬港元 陳小春、應采兒

陳小春捐100萬

陳小春應采兒亦向保良局扶弱基金捐款100萬港元，應采兒在社交網帖文寫道：「1126 日香港宏福苑重大火災事故，引發全國關注，所有人士深感悲痛。艱難時刻，更需團結共渡，陳小春先生攜全家捐助港幣1,000,000元，至「保良局扶弱基金-支援宏福苑火災居民專項戶口」用於火災救援及災後重建工作。願大家平安健康。捐款支援受影響災民。」

