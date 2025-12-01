大埔宏福苑五級火｜郭秀雲現身災場照顧獲救毛孩 攬實受驚貴婦狗寵主發文感激

大埔宏福苑五級大火，至今已造成至少151人罹難，而消防員除了救人救火，亦救出不少毛孩，愛護動物協會表示，整合各義工團體數字共有339隻寵物在今次大火受到影響，截至周六晚近11時愛協共處理136隻生還和45隻已離世動物。



一名宏建閣的災民指大火當刻自己的灰色15歲貴婦狗Jason正獨自在家，並向警察、愛協及關注動物福利聯盟報告Jason受困，以及在社交網發文尋狗，幸好，翌日得到消防員聯絡Jason獲救的好消息，狗主在社交網貼出與消防員的對話，並感激消防員：「多謝你哋用你哋嘅生命去救我寶寶。」