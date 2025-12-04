大埔宏福苑五級火 | 鄭秀文被質疑只祈禱沒有捐錢 發文交代早已捐出100萬

近日大埔宏福苑發生嚴重火警，事件受到全城關注，過去的一星期有不少藝人以不同的方式去關心災民。鄭秀文 (Sammi) 日前發文指在事發初，因日以繼夜進行拍攝工作，自己卻在拍攝埸裏什麼都幫不到，感到非常難過慚愧，最後參加災民祈禱會與教友同心禱告。怎料，Sammi 的舉動卻惹來網民質疑，並質問她作為天后有否進行捐款。今日(4日） Sammi 再於社交網發長文澄清，並表示這段文字並非要挑起對罵，只是道出內心感受和說清事實，是平心氣和的表達，她更透露早在11月28日已向機構低調捐出100萬港元。

選擇澄清的原因

Sammi發交表示：「捐獻：最重點在於能夠幫助到人。捐獻這行為本身，於我而言，捐獻完就作結，並不會糾結著眼於捐獻有否被知曉被報導，那並不是我關注的焦點。捐獻後的下一分鐘，就只著眼於『我們所有捐獻者的款項，最終是否能妥善的被使用和分配到有需要的人』。」她指前幾天上載了一則祈禱的分享，這幾天收到的質疑，著眼點都是「除了祈禱，你（到底）有沒有捐錢」，而面對質疑謾罵，她這刻選擇說出來：「事實是，跟大部份人一樣，災難之初，捐獻是我第一樣想到可以做的事情。（ 我這刻必須很尷尬很難堪的說出）， 於28號當天我是透過助手處理捐獻港幣一百萬。（分配於紅十字會和仁濟醫院）但我更深的想法是，除了這一點捐獻，到底還可以為水深火熱的災民做些什麼？跟大家一樣，感覺很無助，很希望自己能做點什麼。」

Sammi 續指當日工作後趕去祈禱會，她認為祈禱是帶有力量，並非虛無的寄托，是對天父的托付以及對別人的愛，是捐獻以外，在無助中能做的事。而一則祈禱分享，會收到陌生私訊，被詢問是否應該捐款，Sammi 坦言：「我明白也尊重質疑者的質疑。因為疑惑者和質疑者皆不知道事實。但我害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實。重申，我無意引起對罵或任何激辯。（我外表剛強硬淨但其實非常害怕任何對罵衝突）我只是深深覺得對於捐獻或如何實踐愛和關懷，每個人有不同的處理和看法。」