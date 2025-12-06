大埔宏福苑五級火｜陳蕾收受災歌迷訊息 Clockenflap唱《念》：希望佢可以繼續撐落去

大型音樂節Clockenflap於昨日傍晚(5日)於中環海濱揭幕，由於大埔宏福苑火災慘劇，為表達對遇難者及其家屬表達尊重，Clockenflap日前發出聲明，音樂節將以莊重方式進行，並會審慎調整，減少舞台特效和降低音量。首日陣容有首度在香港公開演唱的日本超人氣創作歌手Vaundy，屢奪格林美獎的英國創作歌手Jacob Collier、關勁松的ASTROLOGY，本地代表則有Moon tang和陳蕾等等。

次主舞台Harbourflap Stage表演前，大會都會有主持帶領觀眾默哀一分鐘，悼念死難者。打頭陣的陳蕾首唱新歌《拖延症》，還有《旁觀有罪》、《慌》、《伸縮自如的愛》、《青年危機》、《0.1秒後的世界》、《娛樂人生》，當唱《熒光》時更一度哽咽眼泛淚光。 向有「樂壇社工」之稱的陳蕾在唱《念》前，分享道：「前一晚我收到一位歌迷inbox，佢同我講，一場大火，佢乜嘢都冇晒。然後佢同我講，呢隻歌（《念》），撐起咗佢六日。呢六日佢不停聽住呢隻歌，拉返起佢，令佢繼續活下去。多謝佢有主動inbox我、話畀我知。我唔知佢今日喺唔喺現場，但我好想將呢隻歌送俾佢，好想話俾佢知，佢唔係一個人。希望佢繼續有勇氣，讓時間……或者各位有心嘅大家，我哋一齊俾一份信念、一份力量俾佢，希望佢可以繼續撐落去，亦送俾面對黑暗當嘅大家。」

受災歌迷已看演出片段 片段即晚在Threads廣傳，其中一位網民分享道，「蕾子有首歌想送比大埔個位仙子，呢首《念》真係撐起過好多人，大家記住，撐不過就去哭別強裝歡笑。你不是一個人！面對悲傷苦困准我陪著你 耐心等。真係頂唔住，點解睇音樂節都會喊咗。陳蕾接住大家嘅同時都請大家好好接住佢。」不少網民都留言打氣，有留言引用歌詞，「不需急切一息間變好，悲觀心態並不是多糟。」其後該位出po的網民亦留言，表示inbox陳蕾的大埔歌迷朋友亦已看到片段，「雖然唔可以親身畀個擁抱佢，但希望佢睇完呢條片，身心靈都安好。 好多時陳蕾喺背後做嘅嘢先係最窩心。」 Vaundy首來港演出 另外兩個表演單位均是首度來港表演，Jacob Collier特地選唱《All I Need》、《Little Blue》和《Wonderful Tonight》等，大玩不同樂器包括彈琴、打鼓、結他等，並貼心地提醒，昨晚圓月高掛，無論甚麼景況，別忘記活在當下。壓軸登場是Vaundy，今次是他首度來港演出，亦是首個海外show，共合唱13首歌，由《東京フラッシュ》、《不可幸力》唱到《怪獣の花唄》，其間以英語夾雜日語，跟觀眾交流，雖然說話不多，但歌聲具感染力。其演唱片段亦在Threads洗版，不少樂迷希望他日後來港正式開show。