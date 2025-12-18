大埔宏福苑五級火｜34位歌手用歌聲治癒心靈 炎明熹演繹《記得》感動樂迷

近日，ChillGOOD在YouTube頻道上透過網上節目《Music Panda》，邀來一眾香港歌手錄製了一集沒有訪談、只有療癒歌曲為主題的特備節目，利用音樂安撫受影響的居民、前線救援人員、受災者家人、親友及關注事件的市民，一同傳遞「災難無情，香港有愛」的信念， ChillGOOD亦將捐出這兩星期廣告盈利，以及將本集節目內所收到所有觀眾打賞全數撥捐慈善機構，以繼續支援受影響災民。

黃丹儀 錄影過程受傷

今次參與的34位歌手包括古巨基、衛蘭、鄧麗欣、陳蕾、炎明熹、梁詠琪、方皓玟、李幸倪Gin Lee、許廷鏗、Kiri T、陳柏宇等，而在火災發生後宣布取消本月香港個唱的莫文蔚，則為2小時20分析的節目打頭陣唱出代表作《忽然之間》。至於將於平安夜假亞博舉行演唱會的炎明熹，則選唱了林家謙的《記得》，年紀輕輕已拿捏到歌曲神神髓，令歌迷及網民聽完也大讚感動。

另一方面，古巨基在IG留言：「Music Panda團隊這次籌備時間有點緊張，幾天時間與歌手朋友和唱片公司聯絡溝通檔期和選曲、兩天時間錄影、數天時間剪片及混音然後到今天上架，很想感謝各個單位及朋友的努力和協助。感謝每位參與的歌手朋友，謝謝各位為這次突發的邀請而改動了原有的schedule ，感謝每位帶來能療癒情緒的歌聲和音樂。同時也很感謝各唱片/經理人公司的同事們幫忙。另外很感謝丹儀、KB和樂手們兩天的長時間錄影。」基仔指黃丹儀除了演奏，還在短時間𥚃寫了數十份樂譜，兩天20小時的綵排和錄影彈奏，過程中她的手更受了傷，但仍專業完成拍攝。