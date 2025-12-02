大埔宏福苑五級火｜RubberBand開騷支援受影響家庭 不扣除成本捐出門票收入

救助外傭及小動物

是次音樂會將於西九文化區安盛竹翠公園舉行，門票均一售價港幣$388、開設6,000個座位，無論購買任何票價，座位均以電腦系統先買先得分配，善長人翁隨心支持。主辦方及支持單位在聲明上指，本次活動之門票收入將全數捐出，不扣除任何成本與開支，所有與演出相關之場地、製作、人員、宣傳及行政等費用，均由主辦方及支持單位自行承擔。為確保募捐款項運用公開透明，主辦單位已委聘獨立會計師事務所進行專案核數並出具核數報告，收支摘要及相關憑證將於活動結束後7天內於官方渠道公開，所有募捐款項將以直接撥付至受助機構與對象，確保全額到位。至於募捐對象包括：大埔宏福苑援助基金、東華三院「大埔宏福苑事故愛心捐款」、殉職消防員家屬、白恩逢之家(Bethune House Migrant Women’s Refuge Limited)、阿棍屋 (House of Jay and Mercy)，包括死傷外傭及其家屬，還幫助災場小動物。RubberBand表示：「我們願以歌聲並肩，與每一位受影響的家庭同行，將每張門票化作切實的支 持與關懷。感謝大家攜手相助，讓愛與記念延續。」門票於12月4日中午12時在Klook平台開售，購票時不設手續費。