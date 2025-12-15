大埔宏福苑五級火｜RubberBand《同在》音樂會籌近三百萬 盼為大家儲點能量：我哋只係識做音樂(附歌單)

大埔宏福苑上月26日發生五級大火，至今造成160死亡，不少居民痛失至親和家園。香港樂隊RubberBand 昨晚(14 日)在文化區竹翠公園舉行「RubberBand x 耀榮文化 同在音樂會」，全場六千座位爆滿，籌得近300萬元，將不扣除成本全數捐予五個慈善機構。音樂會六千座位爆滿，樂隊在寒風下唱逾20首歌，主音6號自言RubberBand只是微不足道的樂隊，只懂做音樂，盼透過音樂凝聚社會力量，今次台前幕後所有人員均是義務參與，有些人員甚至改機票或工作行程，他坦言不想做這演出，「這個音樂會未來也不希望要再做。」

微小力量 送出最大能量 音樂會以RubberBand 特地為大埔火災創作的新歌《回家》作始：「喺呢度見到大家係因為香港發生咗好唔開心嘅事。我哋一直都想做d嘢，咁所以寫呢首歌回家，亦都得知到我哋嘅好夥伴耀榮文化想邀請我哋一齊做一個咁樣嘅騷。我哋喺呢個城市好微不足道、好微小嘅，但係我覺得每一個人只要喺佢自己個崗位發揮最大，正所謂有錢出錢，有力出力。就將我哋嘅愛送出最大嘅能量，送去每一個人嗰度。」他指RubberBand一直以音樂記錄香港這座城市的故事，接著唱《城市當代配樂團》，「無論開心不開心，沮喪或興奮，我們每一件都記住。今晚我們會繼續唱這些歌，寫了十幾年的歌。」 昨晚氣溫急降，音樂會為傷亡慘重的火災籌款，起初觀眾有點拘謹，百感交集。6號不時呼籲觀眾站起來暖身，讓台上台下互傳能量，希望將這份愛與能量轉送給受影響市民，他更唱到貼身暖包都跌下來，「有咁多朋友喺度，都暖晒喇，唔需要暖包。昨晚又落雨又凍，今晚都凍但好天氣，做善事個天係睇到！」音樂會沒有選唱RubberBand的經典作品如《發現號》、《睜開眼》和《未來見》等，反而選唱以陪伴為主題和疏導情緒的作品，《不如散步》、《Simple Love Song》、《坦白》、2016 年因接連發生學童自殺事件寫的《天光了》和《Be Right Back》等，當唱《坦白》時，6號感觸道，「開心嘅時候開心，不開心時容讓自己不開心，要對自己坦白。」同時亦勉勵大家保持希望，當唱《終於好天氣》時，6號邀請義務擔任和音的 Herman@The Hertz和Peace Lo@SENZAACappella走到台前合唱，不少觀眾都逐漸站起身揮手，溫暖又感動。

6號坦言，RubberBand唯一能做的就是以音樂陪伴，這亦是樂隊應該做的，「我們從來都這樣微小，希望每個人都像《想寫好的功課》，在自己的崗位，做哪份職業的就做好它，我覺得就 OK。」他們特地翻唱了唯一不屬RubberBand的歌曲，就是盧冠廷的《陪著你走》，「無論你在什麼崗位，每日做好自己的功課，你已是很強大的人，然後留意身邊所有需要幫忙的人、處於低潮艱難的人。」6 號再發言，「從來我們只是很簡單的一隊 RubberBand，只懂得做音樂。剛才將很多這個城市的故事，寫成我們的歌，裡面會有很多愛，當然也有恨，有憤怒，又有嬉皮笑臉，又有不開心，但從來我們都是這樣做。希望今晚通過我們揀的歌，可以陪伴大家這短短的一晚，儲到一點能量。」

其後6號邀請全場觀眾大合唱《阿波羅》，其間一度眼濕濕：「今次呢個騷好多人幫手，為呢次音樂會推咗啲工作過嚟幫手！我哋只係識做音樂，咁多年嚟我哋啲歌都係關於呢個城市嘅故事，裡面有好多愛。今日我係要多謝大家，喺處於困難當中大家來到呢個公園，因為做呢個騷係好唔容易、經歷咗好多。因為要用呢個速度做好一件事，係需要好多有心人。除左我地幾個，其實台前落後佢哋都係一樣，都因為今晚騷將工作改期，好希望可以送到一份溫暖。」音樂會最後送上《夥伙》作結，象徵與香港人在傷痛中同行，RubberBand邀請合作無問的Patrick Lui、Herman和Peace等齊齊謝幕。在encore時段，6 號坦言，「這個音樂會未來也不希望要再做」一度哽咽向觀眾說：「你們全是善良的人，要保持著這顆心……」整理好心情後，唱出全晚最後一首歌《倒行詩》，寄語觀眾珍惜當下。 音樂會籌得2,903,713.2港元，不扣除成本，全數平均損予政府旗下「大埔宏福苑援助基金」、東華三院「大埔宏福苑事故愛心捐款」、殉職消防員家屬、支援外傭的「白恩逢之家」，以及支援寵物的「阿棍屋」，各單位分得580,742.6港元。

《同在》音樂會完整歌單 回家

城市當代配樂團

一早地下鐵

一轉身卻天亮了

不如散步

Simple Love Song

晚了

坦白

天光了

Be Right Back

遊車河

你和我

R撈HK

豬籠墟事變

Hero

終於好天氣 (Herman@The Hertz & Peace Lo@SENZA A Cappella)

前面尚有一萬里

阿波羅

想寫好的功課

陪著你走(原唱：盧冠廷)

夥伙

Encore: 倒行詩