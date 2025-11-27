大埔宏福苑五級火︱SM娛樂捐100萬港元 成首家公開救災韓國娛樂企業

大埔宏福苑發生五級大火，韓國網民及當地傳媒亦相當關注今次災難，明天起一連兩日（11月28、29日）假香港啟德體育園主場館舉行K-POP年度頒獎禮《2025 MAMA AWARDS》，將如期舉行，不過主辦方已決定取消紅地毯及所有煙火舞台效果，而原定參與的周潤發及楊紫瓊已確定不會出席，不過一眾韓星及韓團則照原定計劃現身舞台，頒獎禮亦會改以莊重、嚴肅的氣氛為主，長青男團SUPER JUNIOR也是首場的嘉賓陣容。

旗下藝人包括SUPER JUNIOR、少女時代、EXO、RIIZE等偶像團體的韓國娛樂巨頭SM Entertainment（SM娛樂），今日下午透過官方微博宣布向香港紅十字會捐贈100萬港元，支援大埔區火災救援工作，成為首家向大埔五級火公開捐款的南韓娛樂企業。