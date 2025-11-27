大埔宏福苑五級火｜TVB主播陳嘉欣強忍情緒報道災情 專業態度獲封「真實版新聞女王」

大埔宏福苑發生五級大災，是香港相隔17年再度爆發五級火災事故。以往本港極少發生五級火，對上是2008年嘉禾大廈火災，而90年代釀成41人死、80人受傷的嘉利大廈火災同樣令港人留下嚴重創傷。

無綫新聞主播陳嘉欣穿上黑色打扮到大埔以直播形式報道宏福苑情況，期間強忍情緒，報道災情時表現出專業精神，感動廣大觀眾及網民。在昨天晚間新聞結尾時，陳嘉欣在現場報道時聲音明顯顫抖，令不少網民睇得心痛，稱讚她在災難前仍沉著理性，更被網民封她為「真實版新聞女王」。