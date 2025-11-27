大埔宏福苑五級火｜TVB主播陳嘉欣強忍情緒報道災情 專業態度獲封「真實版新聞女王」

大埔宏福苑發生五級大災，是香港相隔17年再度爆發五級火災事故。以往本港極少發生五級火，對上是2008年嘉禾大廈火災，而90年代釀成41人死、80人受傷的嘉利大廈火災同樣令港人留下嚴重創傷。
無綫新聞主播陳嘉欣穿上黑色打扮到大埔以直播形式報道宏福苑情況，期間強忍情緒，報道災情時表現出專業精神，感動廣大觀眾及網民。在昨天晚間新聞結尾時，陳嘉欣在現場報道時聲音明顯顫抖，令不少網民睇得心痛，稱讚她在災難前仍沉著理性，更被網民封她為「真實版新聞女王」。
誤傳宏福苑長大
昨晚，有網民指陳嘉欣是在宏福苑長大，內容寫：「原來陳嘉欣係喺宏福苑長大...佢真係好專業，以記者身份報道返自己家園火災今晚晚間新聞同以往唔同，結尾唔係主播喺錄影廠講再會，而係去住直播片咁完。陳嘉欣係今晚主播，結尾個幾句，係我睇住佢入行到而家十幾年黎，第一次聽到佢把聲震(如果大家有片麻煩可以po埋出黎)，跟住就去廣告我當時心諗，係咪因為佢開始有情緒，所以導演唔影返廠就急cut？係咪因為佢係大埔人，所以感受特別深？ 跟住就上網search，點知真係，仲要係宏福…」不過，陳嘉欣其實是在沙田廣源邨長大，有鄰居指她與家人所住大廈曾遇上搶槍案，當時她第一時間衝出走廊用手機拍攝片段，最終片段獲電視台選用播出，其經歷展現出勇於走上前線的新聞工作者本色，2006年開始入行當記者，2011年開始加入TVB，如今已成為TVB首席主播。