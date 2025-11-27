大埔宏福苑五級火｜TVB特約演員乘機sell保險被斥發死人財 無綫深夜出聲明

大埔宏福苑發生嚴重火警，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，火屑飄到旁邊大廈，蔓延到相鄰宏泰閣及宏新閣等樓宇，多個單位內部「燒通頂」火光熊熊，並於下午6時22分升為5級，至晚上多幢樓宇繼續起火仍未受控，事件至今造成多人傷亡。 有KOL指一名特約演員借今次災難sell保險，他貼出相關截圖，寫道︰「宏福苑火災第4個agent衝出黎賣保險 以為喺WeChat賣我就唔知？ 今次仲要係前TVB藝人 AIA success family既人」。林子幸林子幸曾於TVB做特約演員，在今年年頭的《奔跑吧！勇敢的女人們》有份演出，飾演臨演的「正義老公」，與吳若希有戲份。

無綫於深夜發聲明︰ 近日有網絡媒體報道有關「特約演員林子幸借火災事故推廣保險」等相關言論，本公司特此作出以下嚴正聲明： 1. 林子幸先生並非本公司（電視廣播有限公司）員工，本公司與該人士並無任何關聯，該人事行為亦不代表本公司立場。 2. 本公司對於相關報導深感遺憾，並對任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為予以強烈譴責。 3. 本公司對宏福苑火災事件中之死傷者及其家屬致以最深切慰問，並呼籲公眾及媒體以嚴肅態度報導有關災難事件，切勿為追求流量或矚目效應而散播不實資訊或誤導性內容。

本公司再次重申TVB對於任何關乎人命傷亡的事件，皆以最嚴肅態度處理，絕不容許任何人士以本公司名義發表不當或具誤導性言論。 電視廣播有限公司 企業傳訊部