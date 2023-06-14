大女兒將出國留學　小S坦言內心糾結：要放棄演藝事業陪伴她

文／CTWANT
小S13日以品牌大使身分出席韓國Oligio玩美電波記者會，近來性騷事件頻傳，16歲出道的她不曾碰過類似事件，全賴S媽悉心照顧，「我一決定要當藝人，我媽就辭掉工作，當司機、保鑣、經紀人，隨時隨地都可以看到徐媽媽在旁邊，很感謝我媽媽，對我們付出非常多。」
大女兒Elly日前獲南韓舞蹈賽冠軍
雖然寶貝女兒們開始接觸演藝事業，但小S覺得時代變了，前幾次她一定會陪伴在側，待女兒熟悉後，她則會全權交由專業工作人員，「畢竟我也是藝人，我去現場會給工作人員很大的壓力，一付明星來說『是我女兒要多照顧』，我很不喜歡這種感覺。」她認為，「現在年輕的工作人員都很有分寸，目前為止我女兒也很幸運，希望她們未來不會遇到我會擔心的事。」
小S的17歲大女兒Elly（許曦文）日前前往南韓參加舞蹈大賽獲得冠軍殊榮，讓小S十分引以為傲，但她透露愛女就讀雙語學校，大學勢必不會留在台灣，「我想到這件事就會心頭一酸，我就會說『媽媽一定要陪妳去1年、2年，妳讀大學，媽媽要在附近讀語言學校』。」但小S心繫演藝事業，「如果觀眾還是喜歡我的話，放棄又很可惜，如果還有能力讓大家開心就覺得Why not？可能陪她去個1個月，趕快回來我的巨星生活。」坦言一度有考慮要不要放棄演藝事業。
14日小S即將迎來45歲生日，透露老公許雅鈞比她更注重外表，每天會到健身房報到，外表和20年前幾乎相差無異，反倒是她忽胖忽瘦，讓求好心切的她頗有壓力。今年生日，一家人在大S提議下要幫她慶生，但小S事前已警告親朋好友不要送禮物，「我再次聲明，不管是什麼東西，只要是禮物I hate，我想不到任何禮物會讓我開心。」尤其對飾品更是敬謝不敏，小S透露唯一一次收到的戒指正是婚戒，結完婚她便把婚戒放進保險箱，有次她戴鑽戒洗手拿下忘記帶走，好險回頭還在現場，「我發誓不再戴那些，除非廠商熱情邀約我戴着拍照」，她更表示：「如果我老公突然送我，我會說認識這麼久，你怎麼還這麼不瞭解我？我會很震驚。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章