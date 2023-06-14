大女兒將出國留學　小S坦言內心糾結：要放棄演藝事業陪伴她

文／CTWANT 小S13日以品牌大使身分出席韓國Oligio玩美電波記者會，近來性騷事件頻傳，16歲出道的她不曾碰過類似事件，全賴S媽悉心照顧，「我一決定要當藝人，我媽就辭掉工作，當司機、保鑣、經紀人，隨時隨地都可以看到徐媽媽在旁邊，很感謝我媽媽，對我們付出非常多。」

大女兒Elly日前獲南韓舞蹈賽冠軍 雖然寶貝女兒們開始接觸演藝事業，但小S覺得時代變了，前幾次她一定會陪伴在側，待女兒熟悉後，她則會全權交由專業工作人員，「畢竟我也是藝人，我去現場會給工作人員很大的壓力，一付明星來說『是我女兒要多照顧』，我很不喜歡這種感覺。」她認為，「現在年輕的工作人員都很有分寸，目前為止我女兒也很幸運，希望她們未來不會遇到我會擔心的事。」