大小姐林淑敏為保險代言 安排送水輝住私家醫院

《愛．回家》大小姐林淑敏(Mandy)，近日為FWD富衛拍攝宣傳照，她大讚品牌的「危疾優易保」不但切合癌症康復者的保障需要，同時撫慰同路人的心靈：「抗癌長跑著實一點也不容易，大家別以為我在螢幕前活潑開朗，投入『大小姐』角色時罵人中氣十足，其實背後經歷了大大小小的治療，以至後期復康，才能保持健康體魄繼續拍攝。」
Mandy又稱，雖然完成乳癌治療近10年，但依然有復發風險，她說：「抗癌的使費大，『見過鬼都怕黑』，所以不少癌症康復者也擔心將來的路難行，加上以往在康復後投保危疾保險，要經過多重核保程序，或者交好多健康報告，甚至試過被拒投保，那種傍徨與失落，只有同路人才能明白，所以富衛的『危疾優易保』相當窩心，為癌症康復者提供一份保障，恍如定心丸一樣。」Mandy對富衛保險從良心出發，為癌症康復者提供具人情味的危疾保障計劃，由衷感激！
「大小姐」與「送水輝」是家喻戶曉的螢幕情侶，原來亦是「保險CP」，Mandy大方分享與許家傑的保險趣事：「有一次家傑於開工途中食物中毒，幸好在拍攝場地附近有公廁，只見他不時出入公廁，已深知不妙，劇組便停工欲將他送院，如果由公司安排，當然是電召救護車送往公立醫院，於是我便問家傑有否買保險？保額夠不夠抵銷私家醫院的開銷？最終他選擇在私家醫院留醫一晚，翌日便出院了，幸好他的保險剛剛足夠全額抵銷相關醫療費用，我便提議他轉用提供更全面保障的計劃，後生兼熱愛運動的他，坦言從沒想過自己會入院，經此一役終於明白到保險的重要性。」