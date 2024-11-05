大小姐林淑敏為保險代言 安排送水輝住私家醫院

《愛．回家》大小姐林淑敏(Mandy)，近日為FWD富衛拍攝宣傳照，她大讚品牌的「危疾優易保」不但切合癌症康復者的保障需要，同時撫慰同路人的心靈：「抗癌長跑著實一點也不容易，大家別以為我在螢幕前活潑開朗，投入『大小姐』角色時罵人中氣十足，其實背後經歷了大大小小的治療，以至後期復康，才能保持健康體魄繼續拍攝。」

Mandy又稱，雖然完成乳癌治療近10年，但依然有復發風險，她說：「抗癌的使費大，『見過鬼都怕黑』，所以不少癌症康復者也擔心將來的路難行，加上以往在康復後投保危疾保險，要經過多重核保程序，或者交好多健康報告，甚至試過被拒投保，那種傍徨與失落，只有同路人才能明白，所以富衛的『危疾優易保』相當窩心，為癌症康復者提供一份保障，恍如定心丸一樣。」Mandy對富衛保險從良心出發，為癌症康復者提供具人情味的危疾保障計劃，由衷感激！